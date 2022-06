Paolo Banchero schreitet auf die Bühne beim NBA-Draft. Bild: keystone

Orlando Magic überraschen am NBA-Draft mit ihrem Nummer-1-Pick

Damit haben die wenigsten gerechnet: Die Orlando Magic verwendeten ihren Nummer-1-Pick am diesjährigen NBA-Draft, um den 19-jährigen Power Forward Paolo Banchero zu ziehen. Eigentlich wurde erwartet, dass Chet Holmgren oder Jabari Smith an erster Stelle gezogen werden. Am Ende ging Holmgren an zweiter Stelle zu den Oklahoma City Thunder und Smith an dritter Stelle zu den Houston Rockets.

Paolo Banchero wird als Nummer-1-Draft gezogen. Video: YouTube/Chaz NBA

Banchero – mit vollem Namen Paolo Napoleon James Banchero – ist amerikanisch-italienischer Doppelbürger und hat selbst nicht damit gerechnet, so früh gezogen zu werden. «Ich kann gar nicht glauben, was gerade passiert ist», sagte der 19-Jährige kurz nach der Wahl. «Mein einziges Ziel war, in der NBA zu landen. Ich hatte keine Ahnung, dass ich hier landen würde. Ich werde alles, was ich habe, nach Orlando bringen.»

Paolo Banchero gibt Einblick in seine Gefühlslage. Video: YouTube/NBA on ESPN

Banchero spielte im Team der Duke University, wo er pro Spiel durchschnittlich 17,2 Punkte, 7,8 Rebounds and 3,2 Assists sammelte. (abu)