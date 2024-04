«Ein Wunder, dass nichts passiert ist» – Servette-Fans sorgen für Pyro-Eklat in Winterthur

Cognat schockt Winterthur und schiesst Servette in den Cupfinal

Das Spiel in der Zusammenfassung:

Die Fackelwerfer aus den Genfer ist, Stand jetzt, noch nicht gefasst. Ihm droht nicht nur Stadionverbot, sondern auch eine Freiheitsstrafe. 2021 warf ein FCZ-Chaot beim Derby eine Fackel in den GC-Sektor und wurde deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten auf Bewährung verurteilt.

Nicht kommentieren will Servette-Trainer René Weiler die Vorkommnisse. Er gibt gegenüber «20 Minuten» an, nichts von den Tumulten und den Fackelwürfen mitbekommen zu haben. Angesprochen auf die Aktion antwortet er ausweichend: «Diese Nacht haben sie auch bei uns um drei Uhr morgens Feuerwerk gezündet. Auch das hat mich nicht gross interessiert. Das ist halt Fussball.»

Eine Szene ist besonders hässlich: Mindestens zwei Servette-Anhänger betraten den Platz mit einer brennenden Fackel in der Hand. Beide warfen diese anschliessend in Richtung der Winterthurer Tribüne. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, obwohl die eine Fackel inmitten der Tribüne landete. «Man konnte genau sehen, wie mindestens eine Person getroffen wurde. Es ist ein Wunder, dass nichts passiert ist», sagt ein Leser gegenüber «20 Minuten» .

Servette zieht gegen Winterthur in den Cupfinal ein. Doch zu reden gibt nach der Partie nicht das Sportliche, sondern die Nebengeräusche, welche mit Fussball nichts zu tun hatten: Einige Servette-Fans können mit den Emotionen, die nach dem ersten Cupfinaleinzug seit 23 Jahren eigentlich positiv sein sollten, nicht umgehen. Nach Abpfiff stürmen sie auf den Platz auf der Winterthurer Schützenwiese, provozieren das Heimpublikum, das soeben das bittere Ausscheiden hinnehmen musste.

Nach dem Schlusspfiff des Cuphalbfinals zwischen Winterthur und Servette kommt es zum Eklat: Servette-Fans stürmen auf den Platz, mindestens zwei davon mit Pyros in der Hand, welche sie Richtung Winterthurer Tribüne schmissen.

Ein Servette-Fan schleudert eine Fackel Richtung Tribüne (am linken Bildrand).

Ein Servette-Fan schleudert eine Fackel Richtung Tribüne (am linken Bildrand). Bild: screenshot srf

November 2023: Promotion-League-Klub SR Delémont wirft im Achtelfinal den FC Luzern raus, nachdem in der Runde zuvor schon der FC St.Gallen geschlagen wurde.

