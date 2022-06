Coronazahlen schiessen in die Höhe – was ist denn in Portugal los?

Wenn du diese Tipps beachtest, hast wenigstens du nichts falsch gemacht beim Job-Interview

Der Arbeitsmarkt brummt. Gute Zeiten, dich in den Bewerbungsprozess zu stürzen. Wenn du diese Tipps vom Recruiter beachtest, hast wenigstens du nichts falsch gemacht, wenn du den Job nicht erhältst.

Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz bewegt sich gerade auf historische Tiefstände zu – die Coronakrise scheint weit weg. Dafür rückt der Fachkräftemangel wieder in den Fokus. Gute Zeiten also für einen beruflichen Wechsel. Und was bringt das mit sich? Genau: das ganze Karussell mit Bewerbungsmappe, Jobinterview, Hoffen und Bangen. Deshalb sei hier in Erinnerung gerufen, was du beachten solltest, damit du beim Bewerbungsgespräch glänzt. Unsere Fragen beantwortet hat Philippe Wüthrich, Recruiter beim internationalen Personaldienstleister Randstad. Er ist Betriebsökonom FH und hat in seiner heutigen Funktion insbesondere Erfahrung in der Betreuung von grösseren Firmen.