Brown-Sugar-Problem: Wie Schweizer Expats sich ärgern



Video: watson/Emily Engkent

Emily National

«Brown sugar» – ich bin mir sicher, dass die Schweizer mich vera***!

«Brown sugar» ist eine wichtige Backzutat in Nordamerika. Man braucht ihn unter anderem für die perfekten Chocolate Chip Cookies. Und natürlich wollte ich dieses Stück Heimat in der Schweiz holen. Leider ist dieser Zucker in der Schweiz nicht so einfach zu finden. Was die Suche schwieriger macht, ist, dass Schweizer denken, er sei ja überall ...

Wo kann ich «brown sugar» finden? Das fragen sich die nordamerikanischen Expats. Schweizer sind verwirrt. Man kann ja braunen Zucker überall finden. Also, man kann Zucker finden, der braun ist.

«Ist das nicht einfach Rohzucker?»

Nein. Ist es nicht.

«That's Rohrzucker honey»

«We call it cassonade, got it?»

«Vollrohrzucker, anders land, anderi nämä, got it?»

«Buy jacutinga zucker from Coop»

Nein, nein, nein und nein.

Ich zeige dir den Unterschied im Video:

Video: watson/Emily Engkent

Für die, die jetzt nach echtem «brown sugar» suchen: Man kann ihn im Jelmoli, Orell Füssli (die grosse Filiale an der Zürcher Bahnhofstrasse) und Country Seasons finden. Und natürlich kann man ihn online bestellen. Diese Quellen sind natürlich eher teuer, weshalb ich immer wieder versuche, eine Schweizer Version zu finden.

Für die, die jetzt Chocolate Chip Cookies backen wollen: Ich benutze dieses Rezept. Ihr merkt, es benötigt rohen Rohrzucker, sowie «brown sugar».

Und hier: Zucker, der braun ist. 1 / 11 Zucker, der braun ist quelle: watson / emily engkent

Du kannst ihr auch auf



Die Kanadierin Emily Engkent wohnt seit neun Jahren in der Schweiz. In ihren Videos erzählt sie, welche Schweizer Eigenheiten ihr aufgefallen sind und wie sie versucht, sich zu integrieren. Sie redet Deutsch und spielt Jass, aber hasst Fondue. (Sorry!)Du kannst ihr auch auf Twitter Instagram und TikTok folgen.

Video: watson/Emily Engkent

Video: watson/Emily Engkent, Lea Bloch

