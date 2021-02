Blogs

Videos

Job-Bewerbungen in der Schweiz sind irgendwie seltsam



Emily National

Job-Bewerbungen in der Schweiz sind irgendwie seltsam

Präsentiert von

Es ist nicht so einfach, in der Schweizer Arbeitswelt zurechtzukommen. Wieso zum Teufel braucht man ein Foto, um sich für eine Stelle zu bewerben? Und es gibt noch ein paar Gewohnheiten hierzulande, die einfach... speziell... sind.

Ein paar Dinge, die einfach... anders sind: Video: watson/Emily Engkent, Lea Bloch

Gemeinsam mehr fürs Leben

Erfahre mehr >> Wir arbeiten nicht nur in der Schweiz, sondern auch für und mit der Schweiz. Schweizweit beschäftigen wir über 3800 Mitarbeitende. Damit sind wir einer der grössten Arbeitgeber im Detailhandel. Uns liegt das Wohl unserer Mitarbeitenden sehr am Herzen. Denn bei uns gilt: Gemeinsam erreicht man mehr.

Also, was singt ihr beim Karaoke am Freitagsapéro?

Emily National Abonnieren Abonnieren

So schwierig war es, Deutsch zu lernen: Video: watson/Emily Engkent

Jedes Büro hat eine Hot-Dog-Maschine... Video: watson/Emily Engkent, Lea Bloch

Emily National



Du kannst ihr auch auf



Die Kanadierin Emily Engkent wohnt seit neun Jahren in der Schweiz. In ihren Videos erzählt sie, welche Schweizer Eigenheiten ihr aufgefallen sind und wie sie versucht, sich zu integrieren. Sie redet Deutsch und spielt Jass, aber hasst Fondue. (Sorry!)Du kannst ihr auch auf Twitter und Instagram folgen.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Neuer Rekord im Hotdog-Wettessen Eine kanadische Liebeserklärung an die Schweiz Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter