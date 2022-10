Der 308 ist das technische Highlight der gesamten Produktpalette von Peugeot. image: Peugeot

Der familienfreundliche Hybrid: Wir haben den Peugeot 308 GT SW getestet

Hinter der «Serie 300» von Peugeot stehen fast 90 Jahre Automobilgeschichte. Peugeot macht Familien seit neun Jahrzehnten mobil, ob im Alltag oder im Urlaub. Die neueste Generation, der 308, der Ende 2021 auf den Markt kam, ist erstmals mit einem aufladbaren Hybridantrieb ausgestattet.

Jerome Marchon Folgen

Der 308 ist das technische Highlight von Peugeot. Als Kompaktwagen mit vielen Qualitäten strebt er mit jeder Generation ein wenig mehr in Richtung Premiumklasse. In puncto Styling ist der 308, der 2021 auf den Markt gebracht wurde, mit seiner von Knicken und Rippen durchzogenen Karosserie und seinem scharfen Look ein echter Blickfang. In der Mitte eines imposanten Kühlergrills prangt der Löwe des Logos, der aus diesem Anlass einen neuen, von der Vergangenheit inspirierten Look erhielt. Besonders hervorzuheben ist in diesem Segment das dynamische Design der Kombi-Version. Der 308 ist homogen und sportlich und unterscheidet sich damit deutlich von den kompakten Modellen, die normalerweise geliefert werden. Sehr gut gemacht!

Mit seinen ausgeprägten Kurven und dem homogenen Design ist der Peugeot 308 auch als Kombi ein echter Hingucker. image: peugeot

In diesem Fahrzeug fühlt man sich wohl

Der Innenraum ist genauso modern gestaltet. Alles darin ist hochwertig, und die Materialien sind sehr geschmackvoll. Die Linienführung ist klar, das «i-Cockpit»-Layout, bestehend aus einem kleinen, erhöhten Armaturenbrett, einem Lenkrad mit kleinem Durchmesser und einem zentralen Bildschirm für die sekundären Bedienelemente, wurde beibehalten. Auch wenn es immer noch schwierig ist, die ideale Fahrposition zu finden, ist das Herzstück der Hauptsteuerung in der Mittelkonsole auf dem neuesten Stand: Es reagiert schnell und lässt sich mit den entsprechenden Widgets in Smartphone-Manier personalisieren.

Was noch besser ist: Auf einem zweiten Bildschirm finden sich praktische Shortcuts, mit denen sich die Klimaanlage und das Autoradio schnell und einfach bedienen lassen.

Eine moderne und raffinierte Innenausstattung. image: Peugeot

Die rückenschonenden Vordersitze tragen das AGR-Siegel, das ihre rückengerechte Ergonomie bescheinigt. Die Passagiere auf den Rücksitzen haben jedoch weniger Glück. Der Abstand zum Vordersitz ist zwar um mehr als fünf cm grösser, aber das Platzangebot für sie bleibt begrenzt. Das Fassungsvermögen des Kofferraums ist mit 548 Litern zufriedenstellend, zumal es bei umgeklappter Sitzbank sogar 1574 Liter beträgt.

Erstaunlich genügsam, aber preislich anspruchsvoll

Diese dritte Generation des 308 ist für alle Arten von Motoren geeignet: für Benziner, Diesel, wiederaufladbare Hybridmotoren und seit zehn Tagen sogar für zu 100 % elektrische Antriebe. Wir haben uns für den 225 PS starken Plug-in-Hybrid entschieden. Eine 180-PS-Version ist ebenfalls erhältlich.

Auf dem Papier bietet dieser 225-PS-Motor durchaus ansprechende Leistungen, darunter ein enormes Drehmoment von 360 Nm. Die 12,4-kWh-Batterie verspricht eine Reichweite von rund 60 km im reinen Elektrobetrieb; in der Praxis war nach 48 km fertig.

Komfort und Fahrpräzision machen den Peugeot 308 zu einem perfekten Gefährten auf der Strasse. image: Peugeot

Allerdings beeindruckt der 308 PHEV im Hybridmodus, vorausgesetzt, er lässt sich möglichst oft aufladen. Während der Fahrt verlaufen die Übergänge zwischen elektrischem und thermischem Betrieb sanft und ruckfrei. Es bereitet sogar Vergnügen, unseren 308 etwas dynamischer zu fahren, auch wenn sich sein hohes Gewicht schnell bemerkbar macht.

Im normalen Fahrbetrieb mit häufiger Aufladung verbrauchte der 308 PHEV nur wenig, im gemischten Betrieb auf langen Strecken selten mehr als 3,7 l/100 km. Und das ist für einen Familienwagen ein echtes Kunststück. Wie man sieht, sind PHEVs keine Benzinschlucker, wenn man die vorgegebenen Spielregeln befolgt.

image: Peugeot

Der 308 GT SW PHEV mit 225 PS ist ab CHF 46’300 erhältlich. Damit dieses Fahrzeug das perfekte Familienauto wird, muss man aber schon tief in die Optionsliste greifen, womit man dann schnell auf über CHF 50’000 kommt. Das ist sicher nicht gerade günstig, aber es ist der Preis, den man für einen eleganten, komfortablen, angenehm zu fahrenden und genügsamen Familienwagen zahlen muss.

