Sommer schnuppern, günstig reisen. bild: getty

Schweizer Geheimtipps, die du diesen Sommer entdecken solltest

Du hast genug von Selfie-Sticks auf Gipfeln und Menschenmassen an Aussichtspunkten? Du willst Orte entdecken, die noch nicht in jedem Reiseführer stehen – aber trotzdem gut erreichbar sind? Dann solltest du diese Ausflugsziele kennen.

michael grube

Flüelen – mediterrane Ruhe am südlichen Urnersee

Flüelen am Vierwaldstättersee. Bild: Shutterstock

Flüelen liegt zwar direkt an der Gotthardstrecke, wird aber oft übersehen. Dabei bietet es viele malerische Ecken und ist der perfekte Ausgangspunkt für Wanderungen und Schifffahrten.

Abseits des Massentourismus

In Flüelen spazierst du auf stillen Uferwegen, zwischen Palmen und historischen Villen, mit Aussicht auf die steilen Berghänge des Urner Reusstals. Begib dich auf den Themenweg «Weg der Schweiz» – einer seiner schönsten Abschnitte führt ab Flüelen entlang des Urnersees. Oder besuche das kleine Kapuzinerkloster Flüelen mit seinem historischen Inventar.

Du hast die Wahl: Zug, Bergbahn, Schiff oder Bus?

Von Flüelen aus fährst du mit einem historischen Schiff zum Beispiel nach Brunnen oder sogar Luzern, mit dem Zug nach Arth-Goldau und dort mit der Rigibahn hinauf auf die Rigi oder mit dem Postauto ins Isental. Alles im GA-Geltungsbereich – und ohne Auto.

Kiental – das stille Tal hinter dem Kandertal

Idyllisches Kiental. Bild: Shutterstock

Versteckt hinter dem bekannten Kandertal liegt das Kiental – ein echtes Naturidyll im Berner Oberland. Mit dem Zug fährst du nach Reichenbach im Kandertal und von dort aus mit dem legendären Postauto über die steilste Postautostrecke Europas bis ins Herz des Tals.

Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit der SBB.Nutze die Gelegenheit, den Sommer in der Schweiz so richtig auszukosten! Mit dem Sommer-Schnupper-GA für einen Monat stehen dir alle Türen offen, um die Vielfalt und Schönheit des Landes zu entdecken. Du erhältst es bis zum 4. August 2025 auf SBB.ch, an jeder bedienten Verkaufsstelle des Öffentlichen Verkehrs oder per Telefon im SBB Contact Center 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.)Sommer Schnupper-GA2. Klasse: CHF 355.–Sommer Schnupper-GA Jugend 2. Klasse: CHF 260.–Sommer Schnupper-GA 1. Klasse CHF 450.–Sommer Schnupper-GA Jugend 1. Klasse: CHF 325.–Der bezahlte Preis wird dir bis zu fünf Monate nach dem Kauf des Sommer-Schnupper-GA bei einer Umwandlung auf ein reguläres GA angerechnet.Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.

Wandern auf alten Pfaden

Von hier aus unternimmst du einfache bis anspruchsvolle Wanderungen über sanfte Alpwiesen, zu rauschenden Wasserfällen und durch stille Wälder – zum Beispiel auf den Blüemlisalphornblick oder durch das Gamchi-Tal.

Zeitreise im Berghotel

Das historische Berghaus auf der Griesalp empfängt dich mit viel Charme und ohne Schnickschnack. Ideal, um zu entschleunigen – ohne WLAN, aber mit Sternenhimmel.

Val Müstair – Weitblick am Rande der Schweiz

Wanderparadies Val Müstair Bild: Shutterstock

Ganz im Osten Graubündens, wo die Schweiz sanft in Südtirol übergeht, liegt das Val Müstair – ein Hochtal von zeitloser Schönheit. Am einfachsten erreichst du es mit dem Zug bis Zernez; von dort bringt dich das Postauto in gemütlichen Serpentinen hinauf ins Tal.

UNESCO-Weltkulturerbe und gelebte Tradition

Im Herzen des Tals steht das Benediktinerinnenkloster St. Johann in Müstair – ein Ort der Stille und Spiritualität. Seine Fresken aus dem 8. Jahrhundert zählen zu den bedeutendsten Zeugnissen frühmittelalterlicher Kunst.

Sanfte Wanderungen, wilde Natur

Gut markierte Wanderwege führen dich durch Lärchenwälder, über Moorwiesen und entlang glasklarer Bergbäche. Hier begegnest du mit etwas Glück Bartgeiern oder Murmeltieren. Besonders eindrücklich: der Naturpark Biosfera Val Müstair – eine Modellregion für nachhaltigen Tourismus. Ideal für atemberaubende Touren zwischen Gipfeln, über Pässe und Höhenwege.

Kulinarische Entdeckungen

Hungrig nach deiner Wanderung? Probiere in einem der Gasthäuser Capuns, Maluns oder das aromatische Berggetränk «Röteli». Vieles wird direkt auf den kleinen Höfen im Tal hergestellt.

Auvernier – Wein, Wasser und Westschweizer Leichtigkeit

Auvernier am Neuenburgersee. Bild: Shutterstock

Am Neuenburgersee, nur eine kurze Zug- oder Schiffahrt von Neuchâtel entfernt, liegt direkt am See das romantische, traditionelle Winzerdorf Auvernier mit seinem kleinen Hafen, einem Badestrand und seiner gemütlichen Altstadt.

Degustieren mit Seeblick

Dein Rundgang durch das pittoreske Dorf hat dich durstig gemacht? Lokale Winzer laden zu spontanen Weinproben in ihre Keller – oft nur wenige Schritte vom See entfernt.

Genussvolles Flanieren

Weiter am See entlang kannst du dann in Richtung Westen bis nach Colombier oder in Richtung Osten bis nach Neuchâtel wandern – immer mit Zug oder Schiff in Reichweite, falls dir die Puste ausgeht. Ideal für einen genussvollen Tagesausflug mit dem ÖV.