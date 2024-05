Renault Scenic E-Tech: Wir haben das Auto des Jahres 2024 getestet

... seit seiner frühesten Kindheit ein leidenschaftlicher Auto-Fan. Seine berufliche Karriere begann er in der Finanzbranche, trug aber schon früh zum Aufbau eines Auto-Blogs bei – bis er schliesslich seinen eigenen Blog gründete. Sein weiterer Weg führte ihn in die Chefredaktion der «Revue Automobile». Seit 2018 ist er freiberuflich tätig und schreibt für verschiedene Auto- und allgemeine Print- und Digital-Medien in der Schweiz und im Ausland. Jérôme Marchon arbeitet auch als Übersetzer und Berater für redaktionelle Inhalte für Automobilveranstaltungen und Autohersteller.

Die Lenkung ist leichtgängig und präzise und verleiht dem Scenic einen sportlichen Touch. Auch die recht straffe Federung ist in Kombination mit den 20-Zoll-Felgen der getesteten Topausstattung manchmal weniger bequem, vor allem in der Stadt. Die straffe Abstimmung sorgt jedoch für eine geringe Seitenneigung.

Dabei muss er sich in einem ziemlich stark besetzten Segment behaupten, das unter anderem das Tesla Model Y an seiner Spitze und seit einigen Wochen seinen Landsmann Peugeot e-3008 umfasst. Es könnte ein zähes Ringen werden, bei dem sich der Titel «Auto des Jahres 2024», den der Scenic bei der Eröffnung der letzten Geneva International Motor Show erhielt, als starke Visitenkarte erweisen kann.

Noch mehr Todesfälle und Krankheiten – was die Bodenoffensive in Rafah bedeutet

12 Orte in der Schweiz, die uns so richtig umgehauen haben – welcher ist deiner?

Für manche ist die Schweiz eine einzige, grosse Postkarte. Aber es gibt Orte, die stechen selbst da noch heraus. Wir zeigen dir unsere 12 Favoriten – welcher ist deiner?

Die Aufforderung an die Redaktion war einfach: Welcher Ort hat dich in der Schweiz im positiven Sinn total überrascht. Oder ein bisschen salopper formuliert: Welcher Ort hat dich in der Schweiz umgehauen? Das sind unsere Antworten in alphabetischer Reihenfolge.