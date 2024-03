Der EQE ist der Familien-SUV von Mercedes-Benz. Image: Mercedes-Benz Schweiz

Watts on

Wir haben den Mercedes EQE getestet und er ist der Hammer!

Aus der EQ-Familie von Mercedes-Benz, die ausschliesslich Elektrofahrzeugen gewidmet ist, wünsche ich mir den EQE SUV, das batteriebetriebene Gegenstück zum GLE-Verbrenner. Als Vorzeige-Familien-SUV hat sich der GLE in seiner über 25-jährigen Karriere die Gunst einer treuen Kundschaft gesichert. Kann es ihm der EQE gleichtun?

Jerome Marchon Folge mir

Mehr «Blogs»

Mit seinen über 4,88 m Länge ist der EQE SUV der kleine Bruder des grossen EQS SUV an der Spitze der Elektroserie mit dem Stern. Kleiner heisst jedoch nicht zwingend weniger luxuriös, technologisch weniger ausgefeilt oder weniger komfortabel. Seine Motorisierungspalette ist besonders breit – 245 bis 625 PS, ein- oder zweimotorig, mit oder ohne Allradantrieb. Unser Testfahrzeug ist der EQE SUV 350 4Matic, der im Mittelfeld der Serie liegt und 292 PS sowie 765 Nm Drehmoment liefert, die sich auf alle vier Räder verteilen. Der gesamte Antrieb wird von einer Batterie mit 89 kWh Nutzkapazität versorgt.

Die Linien des EQE machen ihn besonders platzsparend. Image: Mercedes-Benz Schweiz

Ein Hingucker

Der Stil des Exterieurs, glatt und gerundet, profitiert vom Paket AMG Line Premium Plus (21 600 Franken), das sich äusserlich durch sportliche Akzente, eine vielseitige Farbauswahl, bei der vor allem ein prachtvolles Smaragdgrün hervorzuheben ist, sowie eine stark erweiterte Ausstattung (Highlights sind unter anderem LED Digital Assist und ein Panorama-Schiebedach) und technologische Raffinessen wie Hinterradlenkung auszeichnet. Hinzu kommen 22-Zoll-Felgen, schwarze Exterieurelemente und rutschfeste Pedale.

Ein Sternenregen auf der Kühlerverkleidung. Image: Mercedes-Benz Schweiz

Heiss und kalt

Auch im Innenraum entfaltet das Paket AMG Line Premium Plus seine zahlreichen Vorteile. Die rückenschonenden Sitze bieten idealen Halt und lassen sich nahezu unbegrenzt verstellen. Hinter dem Sport-Multifunktionslenkrad thront eine beeindruckende Kombination aus digitalen Instrumenten, die sich in vielerlei Hinsicht anpassen lassen. Sie verbindet sich mit dem im AMG-Paket enthaltenen Head-up-Display. Unter den zahlreichen Ausstattungsmerkmalen soll auch der raffinierte Becherhalter nicht unerwähnt bleiben, der auf Knopfdruck deinen Kaffee heiss oder dein Mineralwasser gekühlt hält. Gut ausgedacht!

Hightech Komfort – das Erfolgsrezept im Interieur des EQE. Image: Mercedes-Benz Schweiz

Wie für einen Mercedes üblich, ist das Äussere insgesamt sehr ansehnlich. Einige Materialien fühlen sich allerdings hohl an oder führen auf schlechten Strassenbelägen zu klirrenden Geräuschen. Wir haben natürlich Schlimmeres erlebt, aber der Preis, den die Marke mit dem Stern für den Eintritt in ihre Galaxie verlangt, lässt unsere Ansprüche steigen.

Auch das Infotainmentsystem MBUX zählt zur Ausstattung. Image: Mercedes-Benz Schweiz

Hinsichtlich der Multimedia-Ausstattung beinhaltet unser Modell ein enormes zentrales 12,8-Zoll-Display, das alle sekundären Bedienelemente bündelt. Benutzerfreundlich, reaktionsschnell, sehr gut lesbar und glasklar bei Informationsanzeige und Menunavigation – das MBUX-System ist als eines der besten auf dem Markt einzustufen.

Business Class

Auf der Rückbank finden problemlos drei Erwachsene für lange Reisen Platz. Das Fahrzeug bietet mehr als genug Beinfreiheit und der Sitz in der Mitte – der ebenfalls vom Fehlen des Mitteltunnels profitiert – ist auch für lange Strecken geeignet. Der Kofferraum verfügt über ein Ladevolumen von 520 Litern und ist auf 1675 Liter erweiterbar, wenn die Rückbank umgeklappt wird. Dies genügt, um die Bedürfnisse einer Familie zu erfüllen, auch wenn einige Konkurrenzmodelle bei diesem Kriterium besser abschneiden.

Fühlt sich in der Stadt wohl ...

Trotz seiner eher beträchtlichen Grösse bewegt sich der Mercedes EQE mit einer verwirrenden Leichtigkeit durch die Stadt. Durch die Hinterradlenkung sinkt der Wendekreis von 12,3 m auf 10,9 m, wodurch unser SUV handlich und für die Stadt geeignet ist.

Ob in der Stadt oder auf der Autobahn – der EQE vollbringt Wunder. Image: Mercedes-Benz Schweiz

Die Leistungsentfaltung, obgleich lebendig, zeigt eine Progressivität, die dem Komfort zugute kommt, während die Luftfederung Strassenunebenheiten glättet. Die Regulierung der Rekuperationsbremse mittels Schaltwippen am Lenkrad trägt ebenfalls zum Komfort bei.

… in Kurven weniger

Auf kurvenreichen Strassen kommt der EQE an seine Grenzen. Sein stolzes Leergewicht von 2,6 Tonnen ist ein Hindernis. Natürlich erlaubt es seine technologische Ausrüstung, die Karosseriebewegungen zu bändigen und ein Untersteuern so gut es geht zu verringern. Aber den Aufprall fangen die Reifen auf, die umgehend zu ächzen beginnen. Auch beim Bremsen könnte er etwas bissiger sein.

Image: Mercedes-Benz Schweiz

Auf der Autobahn gewinnt der EQE dafür seine Souveränität zurück. Leise, leistungsstark ... Die Kilometeranzahl sinkt, ohne dass man es bemerkt. Die zahlreichen Assistenzsysteme passen auf. Da bleibt nichts anderes übrig, als von der Burmeister-HiFi-Anlage in verblüffender Qualität zu profitieren.

Umgänglich

Und der Verbrauch bei alledem? Die Bilanz ist recht gut. Berücksichtigt man seine Masse, seine enormen Felgen und die Leistung, hatte der EQE auf unserer Fahrt doch einen durchschnittlichen Verbrauch von 22,8 kWh/100, was dem Durchschnitt dieses Fahrzeugtyps entspricht. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Aussentemperaturen selten über 7 °C gestiegen sind. Dies lässt sich in eine Reichweite von etwa 400 km am Bordcomputer, 350 km im gemischten Betrieb und ungefähr 300 km auf der Autobahn übersetzen.

Image: Mercedes-Benz Schweiz

Im Hinblick auf das Laden möchte ich auf das Infotainmentsystem zurückkommen: Denn die Ladekarte muss man nicht mehr aufladen, man braucht keine Lade-App und muss sich nicht mehr vor der Ladesäule Gedanken darüber machen, wie man zahlen soll. Es genügt, das Auto anzustecken, und dieses erkennt sie automatisch und schlägt das Aufladen vor. Die Zahlung? Die Mercedes-Me-App, die diese geniale Funktion ermöglicht, kümmert sich um die Abrechnung über die Kreditkarte, die du zuvor in der App registriert und dem Fahrzeug zugewiesen hast. Ähnlich ist der Ablauf übrigens beim Zahlen für einen Parkplatz in der Stadt. Intelligent, einfallsreich und so praktisch in der Bedienung!

Image: Mercedes-Benz Schweiz

Natürlich wird die Endabrechnung für den Erwerb des EQE in deiner Bank für Aufregung sorgen. Das Fahrzeug kostet je nach Version zwischen 98 464 und 148 048 Franken. Der Rechnungsbetrag wird proportional zu deinem Ehrgeiz, möglichst viel aus der Ausstattung herauszuholen, weiter steigen, wenn du die Liste der optionalen Ausstattungselemente durchgehst. Bei unserem Testmodell reicht der Preis zum Beispiel entsprechend von 106 800 Franken bis zu 136 449 … Was trotz des insgesamt hochwertigen Angebots doch eine stolze Summe ist.

Über den Autor: bild: zvg