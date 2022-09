7 Gründe, warum «Controlling» gar nicht so langweilig ist, wie es klingt

Controller haben immer Konjunktur und werden noch lange unverzichtbar sein. Das vernetzte Denken und die Beraterkomponente können nicht so einfach durch Maschinen übernommen werden. Intern gibt es den Karrierepfad vom CFO zum CEO. Durch dein Generalistenwissen und deine Skills bist du aber auch sonst auf dem Arbeitsmarkt sehr gefragt … nicht nur, aber auch in Krisensituationen.

Langeweile? Nicht als Controller:in. Je nach deinem Einsatzgebiet siehst du in alle Geschäftsfelder oder zumindest in alle Bereiche einer Business-Unit hinein. Du bist Generalist mit dem totalen Überblick. Um Problemzonen erkennen zu können, gehst du dorthin, wo die Arbeit gemacht wird, und schaust dir die Abteilungen und Prozesse hautnah an. Du beschäftigst dich immer wieder mit neuen Thematiken. Ein Zusatzeffekt: Du bist kein Schreibtischtäter. Und möglicherweise wird dir das dein Bewegungsapparat danken.

«Controller sind das zweibeinige GPS.» Wie als Autofahrerin in einer fremden Stadt schätze ich auch als Führungskraft ein Navi. Es zeigt mir meine Position. Ich kann das gewünschte Ziel eingeben und es zeigt mir Wegoptionen auf. Dann führt es mich auf der von mir gewählten Route ans Ziel. Bei Abweichungen berechnet es den Weg neu und sucht eine Alternativroute. In der Regel ist man sehr froh, ein Navi zu haben – vor allem, wenn es eine schöne Stimme hat …

Weshalb sollte ich bei der Berufswahl das Controlling in die engere Wahl einbeziehen? Thomas Rautenstrauch, Leiter des Center for Accounting & Controlling der HWZ , hilft auf die Sprünge.

«Controller sind Erbsenzähler und Tüpflischiisser.» So ein gängiges Vorurteil. Mag sein, dass sie es gern genau nehmen. Das tun aber andere Berufsgattungen auch, z.B. Zahnärzte, Fluglotsinnen oder Architekten – und wir sind froh darum. Dass Controller ein eher langweiliges Image haben, hängt zum Teil mit einer unzulänglichen Übersetzung zusammen: «Control» bedeutet zwar auch «kontrollieren», in erster Linie jedoch «steuern» und «regeln». Hinter dem Job als Controllerin stehen bedeutend spannendere Tätigkeiten und Anforderungen als das Zahlenbeigen. Neuerdings sind es vor allem die zunehmenden IT-Kompetenzen, die das Berufsbild interessant machen.

Zwei Fliegen, eine Klappe: Wir haben den Mazda2 Hybrid getestet

Seit ein paar Monaten bietet Mazda seine «2» in zwei Versionen an. Zum einen gibt es den spritzigen Mazda2 mit Verbrennungsmotor, den wir seit 2015 kennen und der diesen Frühling ein zweites Facelifting erhalten hat, zum anderen gibt es den Mazda2 Hybrid, der sich dicht an seine Fersen hängt. Obwohl der Name sehr ähnlich ist, erinnern sowohl das Äussere als auch der Unterboden eher an ein anderes japanisches «Rezept» ...

Als eigensinniger Hersteller setzt Mazda seit mehreren Jahren auf den Verbrennungsmotor. Die Skyactiv-G-, Skyactiv-D- und Skyactiv-X-Motoren verwenden neue und ihnen eigene technologische Lösungen, welche die CO2-Emissionen reduzieren sollen. Doch obwohl die Skyactiv-X-Verbrenner mit einer Mild-Hybridisierung ausgestattet sind, wurde die Elektrifizierung des Antriebs erst kürzlich bei Mazda eingeführt: beim vollelektrischen MX-30 und beim CX-60, einem grossen SUV-Plug-in-Hybrid, der in diesen Tagen zu den Händlern kommt.