wolkig, aber kaum Regen22°
DE | FR
burger
Brasilien
Fussball

Brasilien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

Players of Brazil line up for a team photo before a World Cup 2026 qualifying soccer match against Ecuador at Banco Pichincha stadium in Guayaquil, Ecuador, Thursday, June 5, 2025. (AP Photo/Dolores O ...
Die brasilianische Nationalmannschaft während der WM-Qualifikation 2025.Bild: keystone

Brasilien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate

02.06.2026, 16:1702.06.2026, 16:17

Brasilien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe C, wo die brasilianische Nationalmannschaft auf Haiti, Marokko und Schottland trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der brasilianischen Nationalmannschaft:

Inhaltsverzeichnis
KaderSpielplanTabelle

Kader

Mit diesem Kader tritt Brasilien an der Fussball-WM 2026 an:

Tor

  • Alisson; 33 Jahre; Liverpool
  • Weverton; 38 Jahre; Grêmio
  • Ederson; 32 Jahre; Fenerbahçe

Abwehr

  • Wesley; 22 Jahre; Roma
  • Gabriel Magalhães; 28 Jahre; Arsenal
  • Marquinhos (C); 32 Jahre; Paris Saint-Germain
  • Alex Sandro; 35 Jahre; Flamengo
  • Danilo Luiz; 34 Jahre; Flamengo
  • Bremer; 29 Jahre; Juventus
  • Léo Pereira; 30 Jahre; Flamengo
  • Douglas Santos; 32 Jahre; Zenit Saint Petersburg
  • Roger Ibañez; 27 Jahre; Al-Ahli

Mittelfeld

  • Casemiro; 34 Jahre; Manchester United
  • Bruno Guimarães; 28 Jahre; Newcastle United
  • Fabinho; 32 Jahre; Al-Ittihad
  • Danilo Santos; 25 Jahre; Botafogo
  • Lucas Paquetá; 28 Jahre; Flamengo

Sturm

  • Vinícius Júnior; 25 Jahre; Real Madrid
  • Matheus Cunha; 27 Jahre; Manchester United
  • Neymar; 34 Jahre; Santos
  • Raphinha; 29 Jahre; Barcelona
  • Endrick; 19 Jahre; Lyon
  • Luiz Henrique; 25 Jahre; Zenit Saint Petersburg
  • Gabriel Martinelli; 24 Jahre; Arsenal
  • Igor Thiago; 24 Jahre; Brentford
  • Rayan; 19 Jahre; Bournemouth

Spielplan

Dann spielt die brasilianische Nationalmannschaft an der WM:

Tabelle

Brasilien muss an der WM 2026 gegen Haiti, Marokko und Schottland ran. Hier die Tabelle:

(leo)

Mehr zur Fussball-WM 2026:

«Der nächste Schweizer Superstar» – Manzambi spielt sich auf die Wunschzettel der Topklubs
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
1 / 32
Die Stadien der Fussball-WM 2026 in Nordamerika
Atlanta, USA – Mercedes-Benz Stadium (an der WM wohl 65'085 Zuschauer): Heimstätte der Atlanta Falcons (NFL) und Atlanta United (MLS).
quelle: keystone / mike stewart
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump tanzt an der WM-Auslosung zu Y.M.C.A.
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.