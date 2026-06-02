Brasilien an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Brasilien spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe C, wo die brasilianische Nationalmannschaft auf Haiti, Marokko und Schottland trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der brasilianischen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Brasilien an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Alisson; 33 Jahre; Liverpool
- Weverton; 38 Jahre; Grêmio
- Ederson; 32 Jahre; Fenerbahçe
Abwehr
- Wesley; 22 Jahre; Roma
- Gabriel Magalhães; 28 Jahre; Arsenal
- Marquinhos (C); 32 Jahre; Paris Saint-Germain
- Alex Sandro; 35 Jahre; Flamengo
- Danilo Luiz; 34 Jahre; Flamengo
- Bremer; 29 Jahre; Juventus
- Léo Pereira; 30 Jahre; Flamengo
- Douglas Santos; 32 Jahre; Zenit Saint Petersburg
- Roger Ibañez; 27 Jahre; Al-Ahli
Mittelfeld
- Casemiro; 34 Jahre; Manchester United
- Bruno Guimarães; 28 Jahre; Newcastle United
- Fabinho; 32 Jahre; Al-Ittihad
- Danilo Santos; 25 Jahre; Botafogo
- Lucas Paquetá; 28 Jahre; Flamengo
Sturm
- Vinícius Júnior; 25 Jahre; Real Madrid
- Matheus Cunha; 27 Jahre; Manchester United
- Neymar; 34 Jahre; Santos
- Raphinha; 29 Jahre; Barcelona
- Endrick; 19 Jahre; Lyon
- Luiz Henrique; 25 Jahre; Zenit Saint Petersburg
- Gabriel Martinelli; 24 Jahre; Arsenal
- Igor Thiago; 24 Jahre; Brentford
- Rayan; 19 Jahre; Bournemouth
Spielplan
Dann spielt die brasilianische Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Brasilien muss an der WM 2026 gegen Haiti, Marokko und Schottland ran. Hier die Tabelle:
(leo)