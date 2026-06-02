Deutschland an der Fussball-WM 2026: Kader, Spielplan und Resultate
Deutschland spielt an der Fussball-Weltmeisterschaft in Nordamerika in der Gruppe E, wo die deutsche Nationalmannschaft auf Curaçao, Ecuador und die Elfenbeinküste trifft. Hier findest du das Kader, den Spielplan und die Resultate der deutschen Nationalmannschaft:
Kader
Mit diesem Kader tritt Deutschland an der Fussball-WM 2026 an:
Tor
- Manuel Neuer; 40 Jahre; Bayern Munich
- Oliver Baumann; 36 Jahre; TSG Hoffenheim
- Alexander Nübel; 29 Jahre; VfB Stuttgart
Abwehr
- Antonio Rüdiger; 33 Jahre; Real Madrid
- Waldemar Anton; 29 Jahre; Borussia Dortmund
- Jonathan Tah; 30 Jahre; Bayern Munich
- Joshua Kimmich (C); 31 Jahre; Bayern Munich
- Nico Schlotterbeck; 26 Jahre; Borussia Dortmund
- Nathaniel Brown; 22 Jahre; Eintracht Frankfurt
- David Raum; 28 Jahre; RB Leipzig
- Malick Thiaw; 24 Jahre; Newcastle United
Mittelfeld
- Aleksandar Pavlović; 22 Jahre; Bayern Munich
- Leon Goretzka; 31 Jahre; Bayern Munich
- Jamie Leweling; 25 Jahre; VfB Stuttgart
- Jamal Musiala; 23 Jahre; Bayern Munich
- Pascal Groß; 34 Jahre; Brighton & Hove Albion
- Angelo Stiller; 25 Jahre; VfB Stuttgart
- Florian Wirtz; 23 Jahre; Liverpool
- Leroy Sané; 30 Jahre; Galatasaray
- Nadiem Amiri; 29 Jahre; Mainz 05
- Felix Nmecha; 25 Jahre; Borussia Dortmund
- Lennart Karl; 18 Jahre; Bayern Munich
Sturm
- Kai Havertz; 27 Jahre; Arsenal
- Nick Woltemade; 24 Jahre; Newcastle United
- Maximilian Beier; 23 Jahre; Borussia Dortmund
- Deniz Undav; 29 Jahre; VfB Stuttgart
Spielplan
Dann spielt die deutsche Nationalmannschaft an der WM:
Tabelle
Deutschland muss an der WM 2026 gegen Curaçao, Ecuador und die Elfenbeinküste ran. Hier die Tabelle:
