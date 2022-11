84-jähriger Autofahrer fährt in Düsseldorf in Menschenmenge – mehrere Verletzte

In Düsseldorf ist ein 84-jähriger Autofahrer in eine Menschenmenge gefahren und hat mehrere Menschen verletzt. Wie die Düsseldorfer Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstagabend auf der Königsallee, einer beliebten Einkaufsstrasse, mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen, gegen mehrere Fahrzeuge geprallt und dann in eine Gruppe von Fussgängern gefahren. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer und vier Menschen leicht verletzt.

Die Polizei geht nicht von Absicht aus. Bild: twitter

Nach Angaben der Polizei hatte der SUV des Mannes zunächst mehrere Pkw und E-Scooter touchiert, bevor er in die Menschenmenge fuhr und schliesslich am Strassenrand zum Stehen kam. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Eine weiterer Fussgänger und der Fahrer eines der touchierten Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Auch der Fahrer des Unfallwagens und seine Beifahrerin verletzten sich leicht.

Die Polizei hat nach eigenen Angaben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Eine vorsätzliche Tat schliesst sie vorerst aus. (sda/afp)