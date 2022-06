Computerraum einer öffentlichen Schule. Den (erwachsenen) Anbietern eines in mehreren Kantonen obligatorischen Online-Tests für Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler muss wegen einer IT-Schwachstelle ein «ungenügend» ausgestellt werden. symbolBild: KEYSTONE

So einfach haben Schüler den «Stellwerk»-Test gehackt – und das sind die Konsequenzen

Ein an Oberstufenschulen obligatorischer Online-Test hatte eine massive Schwachstelle, die es ermöglichte, die Lösungen einzusehen. Nun werden Lehrpersonen aufgerufen, «verdächtige Testresultate» zu melden.

Schülerinnen und Schüler einer Oberstufenklasse in Buttikon (SZ) haben den Stellwerktest «überlistet» und so bessere Resultate erzielt. Dies teilte die St.Galler Staatskanzlei am Montag mit und bestätigte einen Bericht von «20 Minuten».

Peinlich für die Plattform-Betreiber: Offenbar war es möglich, die Antworten auf die Online-Testfragen durch einen einfachen Trick im entsprechenden Browserfenster einzusehen. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist passiert?

Schülerinnen und Schüler aus dem Kanton Schwyz haben bei einem weit verbreiteten, standardisierten Online-Test geschummelt – und sind dabei aufgeflogen. Peinlich ist die von «20 Minuten» publik gemachte Schummelei vor allem auch für die Betreiber der Online-Plattform stellwerk.ch. Denn offensichtlich wies der Test eine gravierende Schwachstelle auf, die es ermöglichte, ohne viel Aufwand zu betrügen.

Das Ausmass des Stellwerk-Hacks ist nicht bekannt. Da das Know-how zum Schummeln über WhatsApp verbreitet wurde, könnten auch Schülerinnen und Schüler an anderen Schulen und in anderen Kantonen dies ausgenutzt haben.

Wie konnte das passieren?

Die St.Galler Staatskanzlei schreibt:

«Nachdem in einer Oberstufenklasse in Buttikon (SZ) einzelne Schülerinnen und Schüler bei einem Stellwerktest auffällig hohe Punktzahlen erzielten, räumten sie ein, mittels Tastenkombination den Quellcode bearbeitet zu haben. Die Schülerinnen und Schüler haben den Quelltext in der Browsersitzung aktiv verändert und eine Lücke genutzt. Somit konnten sie die Prüfungslösungen aufrufen und eingeben.»

Die Verantwortlichen versuchen zu beschwichtigen:

«Dass der Quelltext im Browser der Webseite angezeigt werden kann, um Seitenbestandteile zu untersuchen, ist in der Webentwicklung ein gängiges Tool.»

Warum ist das wichtig?

Der sogenannte Stellwerk-Test ist in vielen Kantonen für Oberstufenschülerinnen und -schüler obligatorisch. Am Computer gilt es Fragen zum Schulstoff zu beantworten und daraus erstellt die Software ein persönliches Profil, das die schulischen Stärken und Schwächen aufzeigt. Und zwar für die wichtigsten Fächer.

«Das online-basierte, standardisierte Testsystem macht es möglich, schulische Kernkompetenzen in den Fächern Mathematik, Deutsch, Natur und Technik, Französisch und Englisch miteinander zu vergleichen. Das individuelle Testergebnis wird auf einer normierten Skala von 200 bis 800 Punkten abgebildet.» quelle: st.galler staatskanzlei

Der Stellwerk-Test dient der Standortbestimmung der Schülerinnen und Schüler, die sich in der Oberstufe mit der Berufswahl auseinandersetzen, er wird aber auch von grossen Unternehmen wie der Migros bei der Personal-Rekrutierung respektive der Lehrstellen-Vergabe genutzt.

Was sind die Folgen?

Das Ausmass des Online-Test-Betrugs ist nicht bekannt. Und auch die Folgen sind schwer abzuschätzen.

Die St.Galler Staatskanzlei schreibt:

«Der St.Galler Lehrmittelverlag hat als Testanbieter in Zusammenarbeit mit dem Applikationsprovider Arcadix unverzüglich reagiert, die Schwachstelle lokalisiert und sie behoben. Die Analysen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler das System nicht aktiv gehackt, sondern eine Schwachstelle in der Applikation ausgenutzt haben. Personendaten waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet.»

Sicher ist: Die betroffene Schulklasse muss den Test wiederholen. Zudem sind die Lehrpersonen im Kanton St.Gallen dazu aufgerufen worden, verdächtige Testresultate dem Amt für Volksschule zu melden (siehe unten).

Ob weitere Kantone diesem Beispiel folgen und die Pädagoginnen und Pädagogen an den Oberstufenschulen ebenfalls aufrufen, Testresultate zu hinterfragen, ist offen.

Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich, wo die Durchführung von Stellwerk-Tests für Schülerinnen und Schüler der zweiten Sekundarklasse obligatorisch ist, wollte keine Detailfragen beantworten, sondern liess watson eine allgemeine Stellungnahme zum Vorfall zukommen und verwies auf den St.Galler Lehrmittelverlag, der zuständig sei.

Weiter teilte die Zürcher Bildungsdirektion mit, die Online-Tests müssten jeweils zwischen Anfang Februar und Ende April in Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch durchgeführt werden. Innerhalb dieses Testzeitfensters seien die Schulen bei der Festlegung der Daten für die einzelnen Stellwerktests frei. Der Stellwerktest diene dabei als Standortbestimmung «und in diesem Sinne auch als Momentaufnahme für die Schülerinnen und Schüler, damit sie die 3. Sekundarschulklasse optimal nutzen können».

«Damit dient der Stellwerktest in erster Linie den Schülerinnen und Schülern; je ‹ehrlicher› sie ihn ausfüllen, desto besser erkennen sie, wo sie stehen. Für die Lehrstellensuche sind die Resultate hingegen nur begrenzt aussagekräftig, weshalb den Schülerinnen und Schülern, welche den Test ohne Tricks ausfüllen, keine Nachteile erwachsen.» Zürcher Bildungsdirektion, Generalsekretariat

Wie viele erschummelte Testresultate gibt es in der Schweiz?

Das ist nicht bekannt.

Der St.Galler Lehrmittelverlag ist Lizenznehmer der Applikation und betreut diese auch für andere Kantone.

Die Verantwortlichen schreiben, von einer flächendeckenden Wiederholung der Online-Tests werde «derzeit abgesehen». Begründung:

«Die Standortbestimmungen generieren Resultate, die über das gesamte Schuljahr gesammelt werden und sich verifizieren lassen. Ausreisser können dadurch erkannt werden.»

Aber:

«Die Lehrpersonen wurden dazu aufgerufen, verdächtige Testresultate dem Amt für Volksschule zu melden. Stellt sich heraus, dass die Schülerin oder der Schüler den Trick angewendet hat, muss der Test wiederholt werden.»

Ist das überhaupt Hacking?

Das kommt auf die Definition an. Wenn man darunter das Eindringen in ein fremdes IT-System versteht, dann ist das Schummeln beim Stellwerk-Test kein Hacking. Es wurde jedenfalls nicht in ein geschütztes System eingedrungen, wie auch die St. Galler Staatskanzlei bestätigt.

Den unbekannten Schülerinnen und/oder Schülern, die den Trick über die Browser-Funktion «Seitenquelltext anzeigen» ursprünglich herausgefunden haben, kann attestiert werden, dass sie echtes Gespür für IT-Sicherheit besitzen.

Dass sich ihre «Entdeckung» via WhatsApp wie ein Lauffeuer über die Kantonsgrenzen hinaus weiter verbreitet, war anzunehmen – und ist kein Weltuntergang.