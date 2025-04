Cybertruck von Tesla ist ein Desaster statt ein Erfolg – Forbes mit deutlichem Urteil

Er könnte damit einen Misserfolg wiederholen, der bereits mehr als 60 Jahre zurückliegt: Der Ford Edsel, 1958 mit ähnlichen Hoffnungen auf den Markt gebracht, endete schon zwei Jahre später in der Bedeutungslosigkeit. Ford rechnete mit 200'000 Verkäufen pro Jahr, tatsächlich fanden nur 63'000 Exemplare einen neuen Besitzer. So wurde der Edsel zum grössten Flop der bisherigen Automobilgeschichte.

Pick-ups sind in den USA nicht nur Fahrzeuge, sondern Werkzeuge, Lastenträger und Lifestyle-Insignien. Der Cybertruck jedoch ist ein futuristischer Fremdkörper ohne wirklichen Nutzen. Clips im Netz zeigen, wie er sich festfährt, während der Ford F-150 oder der GM Silverado – die direkten Konkurrenten – problemlos durch den Schlamm kommen. Und jedes dieser Videos verstärkt das PR-Desaster.

Tesla investierte rund 900 Millionen Dollar in die Gigafactory in Austin (Texas), die eigens für den Cybertruck umgebaut wurde – aber das Ziel der Massenproduktion blieb unerreicht. Arbeiter wurden bereits nach Hause geschickt, weil es nichts zu tun gab. Das Problem: Der Pick-up ist eine Insel im Sortiment. Er teilt sich keine Plattform, keine Komponenten mit anderen Tesla-Modellen. Es gibt keine Synergie, keine Flexibilität. Und offenbar keinen Plan B.

Musk wollte keinen Lack, keine Farbe, keine Rücksicht – und bekam seinen Willen. Edelstahl statt Einsicht. Was als cleverer Schachzug verkauft wurde, um Umweltauflagen zu umgehen, erwies sich als teure Illusion. Edelstahl mag robust wirken, doch er lässt sich schwerer bearbeiten als gedacht. Der Verzicht auf eine Lackierung sollte Kosten sparen – doch Tesla zahlte den Preis beim Biegen, Pressen und Anpassen. Und nicht nur dort.

Längst ist der Cybertruck mehr als ein ungeliebtes Modell – er wird zunehmend zur Peinlichkeit. Acht Rückrufe in 13 Monaten, zuletzt wegen abfallender Karosserieteile, taten selbst Teslas ramponiertem Image nicht gut. Das Design war von Anfang an ein Streitpunkt: Zu gross, zu klobig, zu unpraktisch sei das Auto.

Das ist kein Dämpfer, sondern ein Absturz: Der Cybertruck sollte die Zukunft des Pick-ups sein. Doch statt den Markt zu revolutionieren, ist er längst ein stählernes Fiasko. Von den prognostizierten 250'000 Stück pro Jahr wurden 2024 weniger als 40'000 verkauft – 84 Prozent weniger. Und Besserung ist nicht in Sicht. Die Zahlen vom Januar und Februar sind sogar noch schwächer. Das US-Magazin «Forbes» spricht bereits vom grössten Flop der Autoindustrie seit Jahrzehnten. Und das hat gute Gründe.

