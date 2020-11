Digital

Oppo X 2021: Oppo zeigt aufrollbares Smartphone



bild: oppo

Sehen wir hier die Zukunft des Smartphones? Oppo enthüllt Handy mit rollbarem Display

Chinesische Smartphone-Hersteller sind immer für eine Überraschung gut – und so erstaunt es nicht, dass Oppo heute nicht etwa ein Falt-Smartphone zeigte, sondern ein Handy mit ausrollbarem Display. Quasi ein Rollable.



Das präsentierte Konzept-Smartphone hat ein flexibles, horizontal ausfahrbares OLED-Display. Und so sieht es aus:



Das Display des Oppo X 2021 wird an der linken Seite aus dem Gehäuse gerollt. Ein kleiner Motor bewegt dabei die beiden Hälften des Smartphones.



Als Nutzer könne man die Displaygrösse nach dem jeweiligen Bedarf frei anpassen, so dass man nicht nur auf 6,7 Zoll oder 7,4 Zoll beschränkt sei, schreibt das Tech-Portal Engadget.

Für WhatsApp und Co. reicht die Smartphone-Grösse, möchte man aber ein Video schauen, lässt sich das Display ausfahren. Das Video passe sich dabei automatisch der Grösse des Displays an und fülle es aus, berichtet Engadget.

Ein kleiner Motor sorgt für das Auf- bzw. Zusammenrollen. Das Gerät funktioniert dabei im Wesentlichen wie eine motorisierte Schriftrolle. Das flexible Display werde um einen kleinen Rollmotor herumgeführt, um sich selbst in einem versteckten Fach zu verstauen, erklärt Engadget. Das Rollen habe gegenüber dem Falten den Vorteil, dass im Display kein Falz zu sehen sei und die Display-Grösse frei gewählt werden könne.

Wie eingangs erwähnt ist das zusammenrollbare Oppo X 2021 ein Konzeptgerät, sprich kein serienreifes Modell, das demnächst in den Läden stehen wird. Das Smartphone soll lediglich demonstrieren, was technisch möglich ist.



Erste Hands-on-Videos von Journalisten zeigen, wie das Gerät in der Praxis funktioniert.

Oppo sagt, man habe 122 Patente auf dieses Konzept, 12 davon für den Rollmechanismus. «Das Display-Panel soll dank der sogenannten Warp-Track-Laminierung flexibel, gleichzeitig aber auch stabil sein. Dafür wird ein spezieller Stahl als Hochleistungsmaterial verwendet, in dessen Oberfläche ein streifenförmiges Muster eingeätzt ist», schreibt das deutsche Tech-Portal Golem.



Schön und gut, doch der gezeigte Prototyp dürfte relativ schwer und klobig sein und die Frage bleibt, wie beständig ein rollbares Display ist.

Ob ein solches Gerät jemals verkauft wird und zu welchem Preis, wird sich zeigen müssen. Oppo versucht mit der Präsentation des Prototyps wohl erstmals zu ergründen, ob die Idee Anklang findet. Bislang sind die teuren Falt-Geräte von Samsung und Huawei alles andere als Kassenschlager, Oppo beschreitet einen neuen Weg.

