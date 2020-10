Digital

Reno 4 und Enco W51: Alle Infos über die neuen Oppo-Handys und Kopfhörer



Kampfansage an Apple und Samsung: Oppo lanciert ANC-Kopfhörer für unter 100 Stutz

Oppo stellt gleich 3 neue Handys vor – und ANC-Kopfhörer für 99 Franken

Oppo zeigt die neuen Reno-Handys – und haut richtig günstige ANC-Kopfhörer raus

Oppo hat am 1. Oktober an einer virtuellen Pressekonferenz neue Handys und Kopfhörer vorgestellt. Dabei überraschte der Hersteller vor allem bei letzteren: Obwohl die Oppo Enco W51 mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) ausgerüstet sind, kosten sie gerade mal 99 Franken. Die maximale Rauschunterdrückungstiefe ist 35 Dezibel, was laut Oppo aktuell von keinem anderen In-Ear-Kopfhörer erreicht wird.

Bild: Oppo

Eine Ladung soll für vier Stunden Wiedergabezeit reichen, mit dem dazugehörigen Case reicht es dann für bis zu 24 Stunden – allerdings ohne ANC. Damit liegen die Kopfhörer, zumindest auf dem Papier, etwas hinter den kürzlich vorgestellten Galaxy Live von Samsung. Bei der Konnektivität unterstützen die Kopfhörer Bluetooth 5.0 und binaurale Übertragung. Mit den W31 (79 Franken) und W11 (59 Franken) hat Oppo auch noch zwei abgespeckte Varianten vorgestellt. Diese unterscheiden sich vor allem dadurch, dass sie kein ANC haben.

Die Reno-Serie kriegt ein Upgrade – und trumpft mit hübschen Farben auf

In der Smartphone-Sparte hat Oppo die Reno-4-Modelle offiziell für Europa vorgestellt. Die Handys der Reno-Reihe gehörten zu den ersten Modellen, die man kaufen konnte, als der Hersteller vor einem Jahr in der Schweiz startete. In unserem Test konnte das Reno 2 mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen: Für knapp 500 Franken gab es ein Android-Handy, das kaum Wünsche offen liess.

Mit der Reno-4-Serie wird es nun nicht mehr ganz so günstig wie bisher. Zwar gibt es das Einsteigermodell Reno 4 Z für 379 Franken, wer aber mehr Leistung möchte, bezahlt 549 Franken (Reno 4), respektive 799 Franken (799 Franken). Beim Pro-Modell gibt es dafür unter anderem mehr internen Speicher, der allerdings nicht erweiterbar ist. Hinzu kommen 12 GB Arbeitsspeicher und ein AMOLED-Screen mit 90 Hertz. 5G wird von allen drei Ausführungen unterstützt.

Bild: Oppo

Einen interessanten Weg geht Oppo bei den Farben: Hier setzt man auf einen – laut Hersteller – artistischen Ansatz. Unterstreichen möchte man das unter anderem mit einer speziellen Glitter-Edition, die in Pantone Green daherkommt.

Beim Akku machen die jeweiligen Modelle keine grossen Sprünge. 4000 mAh gibt's für die zwei kleineren Modelle, das Pro kommt mit 4020 mAh. Es dürfte spannend werden, wie lange vor allem das Pro-Modell mit dieser Akkugrösse durchhält. Immerhin: Ist der Akku leer, dauert es laut Oppo nur 36 Minuten, bis das jeweilige Modell wieder geladen ist. Dass der Hersteller mit dieser Angabe nicht übertreibt, hat unser Test des Oppo Find X2 Pro gezeigt.

Die wichtigsten Eckdaten

Oppo Reno 4 Pro 5G Bild: Oppo

Betriebssystem: Android 10 mit ColorOS 7.2

Android 10 mit ColorOS 7.2 Display: 6.5 Zoll AMOLED, 2400 x 1080 Pixel, 90 Hertz

6.5 Zoll AMOLED, 2400 x 1080 Pixel, 90 Hertz Arbeitsspeicher: 12 GB RAM

12 GB RAM Prozessor: Snapdragon 765G

Snapdragon 765G SIM: Dual-SIM-Slot (Nano)

Dual-SIM-Slot (Nano) 5G-Unterstützung: ja

ja Speicher: 256 GB, nicht erweiterbar

256 GB, nicht erweiterbar Kamera Rückseite: Dreifachkamera, max. 48 MP

Dreifachkamera, max. 48 MP Selfie-Kamera: Einzelkamera, 32 MP

Einzelkamera, 32 MP Akku: 4000 mAh

4000 mAh IP-Zertifizierung: IP54

IP54 Kopfhöreranschluss: USB-C

USB-C Gewicht: 172 Gramm

Oppo Reno 4 5G Bild: Oppo

Betriebssystem: Android 10 mit ColorOS 7.2

Android 10 mit ColorOS 7.2 Display: 6.4 Zoll AMOLED, 2400x1080, 60 Hertz

6.4 Zoll AMOLED, 2400x1080, 60 Hertz Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Prozessor: Snapdragon 765G

Snapdragon 765G SIM: Dual-SIM (Nano)

Dual-SIM (Nano) 5G-Unterstützung: ja

ja Speicher: 128 GB, nicht erweiterbar

128 GB, nicht erweiterbar Kamera Rückseite: Dreifachkamera, max. 48 MP

Dreifachkamera, max. 48 MP Selfie-Kamera: Dualkamera, max. 32 MP

Dualkamera, max. 32 MP Akku: 4020 mAh

4020 mAh IP-Zertifizierung: nein

nein Kopfhöreranschluss: USB-C

USB-C Gewicht: 183 Gramm

Oppo Reno 4 Z 5G

Bild: Oppo

Betriebssystem: Android 10 mit ColorOS 7.2

Android 10 mit ColorOS 7.2 Display: 6,57 Zoll LTPS LCD, 1080 x 2400, 120 Hertz

6,57 Zoll LTPS LCD, 1080 x 2400, 120 Hertz Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Prozessor: Mediatek MT6873V (Dimensity 800-Serie)

Mediatek MT6873V (Dimensity 800-Serie) SIM: Dual-SIM (Nano)

Dual-SIM (Nano) 5G-Unterstützung: ja

ja Speicher: 128 GB, nicht erweiterbar

128 GB, nicht erweiterbar Kamera Rückseite: Vierfachkamera, max. 48 MP

Vierfachkamera, max. 48 MP Selfie-Kamera: Dualkamera, max. 16 MP

Dualkamera, max. 16 MP Akku: 4000 mAh

4000 mAh IP-Zertifizierung: nein

nein Kopfhöreranschluss: 3.5 Millimeter

3.5 Millimeter Gewicht: 184 Gramm

(pls)

