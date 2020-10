Digital

Android

Android-Smartphones können nun Geräusche erkennen – und so Leben retten



bild: google

Android-Smartphones können nun Geräusche erkennen – und so Leben retten

Google hat für Android-Geräte die Geräuscherkennung verbessert. Smartphones erkennen nun Geräusche wie Babyschreien, Feueralarm oder das Klopfen an der Tür: Davon sollen primär Personen mit Schwerhörigkeit profitieren.



Ein Artikel von

Google hat die Geräuscherkennung für sein Smartphonebetriebssystem Android verbessert. Davon sollen vor allem Personen mit Schwerhörigkeit profitieren. Das schreibt Google in einem Blog-Post.

Möglich ist das mit der App «Automatische Transkription». Die wandelt vor allem Sprache in Text um. Durch die Weiterentwicklung kann das Programm aber nun auch Geräusche wie Laute von Babys, fliessendes Wasser, Rauch- und Feueralarm oder das Klopfen an einer Tür erkennen. Insgesamt soll das System mehr als 30 Sound-Ereignisse vermelden können (siehe Video).

Hilfe für Schwerhörige

Das System zeigt die Geräusche dabei per Benachrichtigung auf dem Smartphone an. Die Verarbeitung findet laut Google offline statt, es werden also keine Daten an Google-Server gesendet. Auch gibt es laut Google eine Timeline, mit der Nutzer eine Übersicht aller Geräusche in den vergangenen Stunden einsehen können.

bild: google

Profitieren sollen von den Funktionen vor allem Menschen mit permanenter Schwerhörigkeit. Sie können aber auch nützlich sein, wenn «jemand temporär nichts hören kann – sei es wegen einer Verletzung, Ohrstöpseln oder weil er Kopfhörer trägt», schreibt Google in seinem Blog.

Wie du die Funktion nutzen kannst

Nutzer einer Smartwatch mit Googles Betriebssystem Wear OS können sich die Benachrichtigungen alternativ auch auf die Uhr übermitteln lassen (statt auf das Handy). Durch die Vibrationsfunktion sollen Anwender dabei wichtige Geräusche nicht verpassen. «Auf diese Weise können Sie auch im Schlaf weiterhin auf kritische Geräusche aufmerksam gemacht werden», schreibt Google. «Das ist eine Sorge, die von vielen in der Gemeinschaft der Gehörlosen und Schwerhörigen geteilt wird.»

Wer die Funktionen aktivieren will, kann das in den Einstellungen unter «Eingabehilfe» tun. Falls die App «Automatische Transkription» auf deinem Smartphone fehlt, kannst du sie hier im Google Play Store herunterladen.

(oli/avr/t-online)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Diese super-nützlichen Apps solltest du unbedingt kennen So läuft das 180 Franken teure Nokia 5.3 mit Android 10 Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter