iPhone SE, iPad Air, Mac Studio und ein Monster-Chip: Das alles hat Apple präsentiert

Apple lässt seine Muskeln spielen: Am Dienstagabend haben die Kalifornier in mehreren Produkte-Kategorien neue, leistungsfähigere Hardware vorgestellt. Und es gibt auch ein neues Einsteiger-iPhone.

Apple hat am Dienstagabend an einem im Internet übertragenen Special Event unter dem Motto «Peak Performance» neue Hardware vorgestellt und neue Produkte angekündigt.

Welche neuen Produkte wurden vorgestellt?

Ein neues iPhone SE

Ein neues iPad Air.

Eine neue Chip-Eigenentwicklung namens «M1 Ultra»

Ein neuer Desktop-Rechner: Mac Studio

Ein neuer 5K-Bildschirm: «Studio Display»

Neue Farbe für iPhone-13-Modelle

Apples Smart-Lautsprecher HomePod Mini wird offiziell in die Schweiz lanciert.

Was bietet das neue iPhone SE?

Das iPhone SE gleicht in der dritten Generation äusserlich seinem Vorgänger aus dem Jahr 2020. Das Aluminium-Gehäuse hat abgerundete Kanten, der LCD-Bildschirm misst 4,7 Zoll in der Diagonalen. An der Ober- und Unterseite gibts einen breiten Rahmen. Unterhalb des Touchscreens befindet sich der Home-Button mit integriertem Fingerabdruck-Scanner («TouchID»). Automatische Gesichtserkennung («FaceID») hat auch das neue iPhone-Einsteigermodell nicht zu bieten.

Dafür wird das neue Mini-iPhone von Apples Chip-Eigenentwicklung «A15 Bionic» angetrieben – der leistungsfähige, energieeffiziente Chip steckt auch im iPhone 13. Und es ist auch ein 5G-Modem verbaut, für besonders schnelle mobile Internetverbindungen (entsprechendes Abo vorausgesetzt).

Die Hauptkamera des iPhone SE (auf der Geräterückseite) bietet laut Apple weiterhin eine 12-Megapixel-Auflösung. Dank A15-Chip soll auch die Kameraleistung besser sein, so etwa beim Porträtmodus oder bei HDR-Aufnahmen.

Der Hersteller hat die Preise gegenüber dem Vorgängermodell leicht angehoben (siehe unten).

Wie sehen die neuen grünen iPhones aus?

Apple spricht von «Alpine Green».

Was kosten die neuen iPhones?

Die Preisangaben des Herstellers:

iPhone SE 64 GB: 479 Fr.

64 GB: 479 Fr. iPhone SE 128 GB: 539 Fr.

iPhone SE 256 GB: 659 Fr.

iPhone 13 Mini Green 128 GB: 799 Fr.

128 GB: 799 Fr. iPhone 13 Mini Green 256 GB: 899 Fr.

iPhone 13 Mini Green 512 GB: 1143 Fr.

iPhone 13 Alpine Green 128 GB: 879 Fr.

128 GB: 879 Fr. iPhone 13 Alpine Green 256 GB: 999 Fr.

iPhone 13 Alpine Green 512 GB: 1243 Fr.

iPhone 13 Pro Alpine Green 128 GB: 1129 Fr.

128 GB: 1129 Fr. iPhone 13 Pro Alpine Green 256 GB: 1249 Fr.

iPhone 13 Pro Alpine Green 512 GB: 1493 Fr.

iPhone 13 Pro Alpine Green 1 TB: 1737 Fr.

iPhone 13 Pro Max Alpine Green 128 GB: 1229 Fr.

128 GB: 1229 Fr. iPhone 13 Pro Max Alpine Green 256 GB: 1349 Fr.

iPhone 13 Pro Max Alpine Green 512 GB: 1593 Fr.

iPhone 13 Pro Max Alpine Green 1 TB: 1837 Fr.

Was bietet das neue iPad Air?

In diesen Farben gibts das neue Apple-Tablet, das gegen Aufpreis 5G bietet. Bild: keystone

Anderthalb Jahre nach dem letzten Hardware-Upgrade bringt Apple ein neues iPad Air an den Start. Die Verbesserungen sind hauptsächlich im Innern zu finden: Es ist ein M1-Chip mit acht Kernen verbaut, wie beim iPad Pro. Die (teureren) Modelle mit Mobilfunk-Modul bieten 5G und es ist nun auf der Vorderseite eine 12-Megapixel-Frontkamera verbaut.

Das neue iPad Air mit «Magic Keyboard», das ist eine Halterung mitsamt Tastatur und Trackpad, die das Apple-Tablet in einen Laptop verwandelt – gegen Aufpreis. Bild: keystone

Und die Preise fürs iPad Air (2022)?

iPad Air mit WLAN, 64 GB: 649 Fr.

iPad Air mit WLAN, 256 GB: 819 Fr.

iPad Air mit Mobilfunk, 64 GB: 819 Fr.

iPad Air mit Mobilfunk, 256 GB: 989 Fr.

Was bietet der «M1 Ultra»?

Apple hat mit dem «M1 Ultra» eine noch leistungsfähigere Chip-Eigenentwicklung vorgestellt. Im Grunde handelt es sich um zwei «M1 Max»-Chips, die zusammengefügt werden und bis zu 128 GB Arbeitsspeicher (RAM) unterstützen.

Effektiv verschmilzt Apple zwei separate «M1 Max»-Chips zu einem einzigen, massiven System-on-a-Chip (SoC).

Laut Apple ist der neue Chip achtmal schneller als der Standard-M1-Chip. Der M1 Ultra wird im Mac Studio (siehe unten) und wahrscheinlich im neuen Mac Pro verfügbar sein, den Apple am Dienstag vorangekündigt hat.

Der neue Desktop-Rechner Mac Studio mit dem neuen Studio Display. Dazu unten mehr. Bild: keystone

Was bietet der Mac Studio?

Die Anschlussmöglichkeiten auf der Rückseite des neuen Macs. Bild: keystone

Der Mac Studio ist im Grunde ein dickerer, aufgemotzter und darum teurerer Mac Mini, der sich an Kreativprofis richtet. Der Desktop-Rechner hat mindestens vier Thunderbolt-Anschlüsse und einen SD-Kartensteckplatz auf der Vorderseite.

Mac Studio mit «M1 Max»-Chip: 2199 Fr.

(10C CPU / 24C GPU)

32 GB Arbeitsspeicher / 512 GB interner SSD-Speicher

(10C CPU / 24C GPU) 32 GB Arbeitsspeicher / 512 GB interner SSD-Speicher Mac Studio mit «M1 Ultra»-Chip: : 4399 Fr.

(20C CPU /48C GPU)

64 GB Arbeitsspeicher / 1 TB interner SSD-Speicher

Die Zusammenfassung von The Verge: Video: YouTube/The Verge

Was bietet das Studio Display (5K)?

Apples neuer Prosumer-Monitor «Studio Display» verfügt über einen 27-Zoll-5K-Bildschirm in einem Aluminiumgehäuse. Das Display erreiche bis zu 600 Nits Helligkeit, unterstütze «P3 Wide Color» und funktioniere auch mit der TrueTone-Funktion von macOS. Über dem Bildschirm ist eine 12-Megapixel-Ultrawide-Kamera für Videokonferenzen verbaut.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich, die Auslieferung soll laut Ankündigung am 18. März beginnen.

Und der HomePod?

Apple habe still und heimlich auf seiner Schweizer Website den HomePod Mini angekündigt, schreibt techgarage.blog. Der Smart-Lautsprecher soll gemäss Angaben bereits Ende März für 99 Franken in der Schweiz erhältlich sein.

Wie reagiert das Internet?

Bei Twitter gab es die ersten Reaktionen von Apple-Kennern. Und natürlich meldeten sich auch die Hater zu Wort.

Die wichtigsten Ankündigungen (gemäss CNET): Video: YouTube/CNET