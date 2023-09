Die Agence nationale des fréquences (ANFR), die Strahlungswerte von Mobilgeräten überwacht, hat nach Messungen des SAR-Werts Alarm geschlagen. Screenshot: YouTube

Französische Behörde warnt vor iPhone 12 – angeblich zu hohe Strahlung

Apple müsse umgehend reagieren und die von einer unabhängigen Prüfstelle gemessenen Strahlungswerte korrigieren, heisst es. Sonst droht ein Rückruf.

Eine französische Aufsichtsbehörde droht mit dem Rückruf des drei Jahre alten iPhone 12 von Apple. Tests hätten eine elektromagnetische Strahlung über den Grenzwerten angezeigt, wie die Behörde mitteilte.

Die Agence nationale des fréquences (ANFR) wies am Dienstag an, dass Geräte des betroffenen Modells aus allen französischen Verkaufskanälen entfernt werden müssten. Wenn Apple die Werte nicht «so schnell wie möglich» mit einem Update korrigiere, müssten auch die in Frankreich im Umlauf befindlichen Geräte zurückgerufen werden.

Von Apple gab es zunächst keine Reaktion auf den Vorstoss der französischen Behörde. Der Konzern hat am Dienstagabend die nächste Generation seines Smartphones vorgestellt – das iPhone 15 mit mehreren Modellen.

SAR-Grenzwert angeblich überschritten

Die ANFR liess jüngst der Mitteilung zufolge 141 Smartphones in einem Labor darauf untersuchen, wie viel elektromagnetische Strahlung der Körper bei ihrem Betrieb aufnehme.

Dabei sei festgestellt worden, dass beim iPhone 12 der Grenzwert für unmittelbaren Körperkontakt – etwa in der Hand oder in der Hosentasche – überschritten werde. Statt der maximal erlaubten 4 Watt pro Kilogramm seien es 5,74 Watt pro Kilogramm gewesen. Ein eventuelles Update von Apple will die Behörde kontrollieren.

Den Grenzwert von zwei Watt pro Kilogramm für Strahlungswerte bei einem Abstand von fünf Millimetern zum Körper habe das iPhone 12 hingegen eingehalten, schrieb die ANFR. Er gilt für Situationen, in denen ein Mobiltelefon etwa in einer Jacke oder Tasche getragen wird.

«SAR ist ein Mass für die Rate der Hochfrequenzenergie, die der Körper von dem zu messenden Gerät absorbiert. Die Mobiltelefone wurden von einem akkreditierten Labor getestet, wodurch die ANFR sicherstellen kann, dass die SAR-Werte den europäischen Vorschriften entsprechen.



Diese Vorgaben erfordern, dass das Gerät bei Berührungskontakt (0 mm) für Gliedmassen-SAR-Messungen getestet wird – wenn das Telefon in der Hand gehalten wird oder in einer Hosentasche steckt – und in einem Abstand von 5 mm für Körper-SAR-Messungen – wenn sich das Telefon in der Jackentasche oder in einer Tasche befindet.



Die Werte müssen daher maximale Grenzwerte von 4 Watt/kg für Gliedmassen-SAR und 2 Watt/kg für Körper-SAR einhalten.»

quelle: anfr.fr (übersetzt mit deepl)

Im folgenden Video wird (z.T. auf Deutsch) erklärt, wie getestet wird: Video: YouTube/Agence nationale des fréquences

