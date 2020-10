Digital

Apple

Apples iPhone 12 kommt in vier Varianten – und so sieht es aus



Das iPhone 12 kommt gleich in vier Varianten – und so sieht es offenbar aus

Mitte Oktober stellt Apple voraussichtlich die neuen iPhone-Modelle vor. Wir rechnen mit vier neuen Modellen in drei Grössen. Ein Überblick über die jüngsten Gerüchte.

Ein Artikel von

Die Gerüchteküche sagt, dass Apple am 13. Oktober die neuen iPhones vorstellen will. Bis dahin ist noch viel Zeit um in der Gerüchteküche zu den neuen Geräten zu stöbern.



Die wichtigsten Last-Minute-Gerüchte zum iPhone 12 gibt es hier im Überblick.

Das iPhone 12 hat ein «neues» Design

Es kommen vier neue Modelle

Das Display ist je nach Modell 5.4, 6.1 oder 6.7 Zoll gross

Das neue iPhone unterstützt das 5G-Netz

Es soll ohne Kopfhörer und Netzteil verkauft werden

Vier neue iPhone-Modelle

Ein hartnäckiges Gerücht betrifft die Ausstattung der neuen iPhones selbst. So wird angenommen, dass Apple dieses Jahr mindestens vier neue Modelle vorstellen wird:

iPhone 12 mini mit 5,4-Zoll-Display

iPhone 12 mit 6,1-Zoll-Display

iPhone 12 Pro mit 6,1-Zoll-Display

iPhone 12 Pro Max mit 6,7-Zoll-Display

Apple bietet voraussichtlich ein günstigeres iPhone 12 mini mit weniger Speicherplatz und neuen Farben als Basismodell an. Günstig ist natürlich relativ, da es in den USA ohne Steuern 650 Dollar kosten soll (im Laden also effektiv teurer ist). Der Kunde habe dabei die Wahl zwischen den Farben Schwarz, Weiss, Blau, Rot, Gelb und Coral. Ob alle Farben bei uns angeboten werden, ist noch unklar. Die teureren Modelle sollen in Schwarz, Weiss und Silber kommen. Die beiden Top-Modelle (Pro und Pro Max) sollen in den USA zwischen 1000 und 1400 Dollar kosten. Diese Preise sind allerdings nicht bestätigt.



Bisher wurde angenommen, dass auch die beiden günstigeren iPhone-Modelle schon mit 128 Gigabyte internen Speicher starten. Verschiedene Leaker sind sich aber nun einig, dass die günstigeren iPhone-Modelle mit lediglich 64 Gigabyte internem Speicher starten werden. Erst ab dem Pro-Modell sollen Nutzer 128 GB erhalten.



Don’t worry — iPhone 12 Pro and Pro Max start at 128GB 🤗 — Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020

Die Pro-Modelle werden voraussichtlich mit drei Kamera-Linsen (Zoom, Weitwinkel und Ultra-Weitwikel), die andern Modelle mit zwei Linsen versehen. Die Auflösung bei den Hauptlinsen der Pro-Geräte soll 64 Megapixel betragen.

Kommt das iPhone 12 ohne Kopfhörer und Netzteil?

Im Lieferumfang des iPhone 12 werden die Kabel-Kopfhörer Apple EarPods wohl fehlen. Darauf deutet ein Beschreibungstext in der Beta-Version von iOS 14.2 hin. Das berichtet «MacRumors».



So schrieb Apple bisher, dass Nutzer für den Schutz vor sogenannter hochfrequenter Energie – also Strahlung – am besten die Freisprecheinrichtung, mitgelieferte Kopfhörer oder ähnliches Zubehör verwenden sollten. Dieser Text war bei der bisherigen iOS-Version unverändert. Bei iOS 14.2 fehlt aber das Wort «mitgeliefert» vor Kopfhörer.



Bereits Apple-Analysten wie Ming-Chi Kuo hatten vermutet, dass Apple bei seinen neuen iPhones wohl auf Kopfhörer und auch das Netzteil in der Packung verzichten werde. Die fehlenden Geräte sollen dabei die höheren Kosten durch die 5G-Chips in den neuen iPhones auffangen. Einige Experten glauben, dass Apple statt dessen ein besonders günstiges Angebot für die AirPods an das neue iPhone knüpfen wird.



Ausserdem wird erwartet, dass Apple weiterhin den eigenen Lightning-Anschluss verwenden wird und somit beim iPhone den Wechsel auf USB-C weiter hinauszögern wird.

Besseres 120-Hz-Display erst im iPhone 13

Zuletzt noch ein Blick in die Zukunft: Der Display-Analyst Ross Young hat verschiedene Prognosen für die iPhones des kommenden Jahres auf Twitter geteilt. So werden 2021 zumindest die Pro-Modelle die ProMotion-Technologie erhalten, also eine variable Bildwiederholungsrate mit bis zu 120 Hz.

Ein 120-Hz-Display war zunächst schon beim iPhone 12 vermutet worden. Mittlerweile sind sich die Experten sicher, dass Apple dies erst im kommenden Jahr ins iPhone 13 integrieren wird. Bei den Top-Android-Geräten sind 120-Hz-Displays bereits Standard. Davon profitieren in erster Linie anspruchsvolle Mobile-Gamer.

Most important development on the iPhone 13 models from my perspective will be ProMotion with variable refresh rates through LTPO adoption on the Pro models.— Ross Young (@DSCCRoss) October 2, 2020

Eine weitere Neuigkeit betrifft einen Nachfolger für das kleine iPhone SE 2. Der werde nicht vor Frühling 2022 auf den Markt kommen und weiterhin weder ein OLED-Display noch die Gesichtserkennung Face-ID erhalten.



Die neusten Gerüchte zum iPhone 12 Video: YouTube/MacRumors

(avr/jnm/t-online)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

So sieht die neue iPhone-Software iOS 14 aus Warum die Swiss-Covid-App ohne GPS-Ortung funktioniert Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter