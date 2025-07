Protest vor einem Tesla-Verkaufsgeschäft in Zürich im März dieses Jahres. Bild: keystone

Mehr E-Autos, weniger Teslas – so entwickelt sich der Schweizer Automarkt

Die beliebtesten Autos bei der Schweizer Kundschaft entstammten im ersten Halbjahr 2025 dem Volkswagen-Konzern.

In der Schweiz wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich weniger Autos neu zugelassen als im ersten Halbjahr 2024. Auch die gestiegene Anzahl neu immatrikulierter Elektroautos vermochte den Rückgang des Gesamtmarktes nicht zu kompensieren.

Konkret wurden im Juni 2025 in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 21'810 neue Personenwagen in Verkehr gesetzt, wie der Importverband Auto Schweiz am Mittwoch mitteilte. Das sind 3,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Die kumulierte Halbjahresbilanz beträgt damit 113'133 Fahrzeuge. Ein deutliches Minus von 6,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresstand von 121'218 Autos. «Damit vermochte die Erholung des europäischen Gesamtmarktes bislang nicht auf die Schweiz abzustrahlen», hält Auto Schweiz fest.

Europas Vorteil

Der Verband begründet das allgemein schlechtere Abschneiden des Schweizer Marktes gegenüber dem europäischen Ausland denn auch mit den politisch unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Während die Europäische Union zuletzt Schritte unternommen hat, um ihre Automobilwirtschaft mit einer Flexibilisierung der CO2-Zielwerte zu entlasten, stehe ein solcher Schritt hierzulande noch aus.

Angesichts der «wirtschaftlich angespannten Lage der Schweizer Automobilbranche» fordert der Verband daher ein entsprechende Entgegenkommen der Schweizer Politik bei den CO2-Werten.

Mehr E-Autos – weniger Teslas

Es gebe aber auch positive Impulse. So hätten die batterieelektrischen Antriebe im Juni mit 4813 vollelektrischen Neuwagenimmatrikulationen ein Plus von 14,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnet.

Kumuliert ergebe sich mit 23'203 Neuzulassungen bisher im Jahresverlauf ein Zuwachs von 8,5 Prozent. Dieser Anstieg habe aber die insgesamt negative Marktentwicklung nicht kompensieren können, heisst es dazu.

Die beliebtesten Autos bei der Schweizer Kundschaft entstammten im ersten Halbjahr 2025 dem Volkswagenkonzern. Mit insgesamt 11'427 Fahrzeugen wurden von der Marke VW am meisten Autos neu zugelassen. Dahinter folgen Personenwagen von BMW mit 11'043 Einheiten und mit 10'439 Autos von Skoda wieder eine Marke des VW-Konzern.

Nicht mehr separat ausgewiesen werden die Neuzulassungen von Tesla. Anfangs Juni wurde für das laufende Jahr noch ein Minus von knapp 55 Prozent an Neuzulassungen gegenüber den ersten fünf Monaten 2024 für die Autos von Elon Musk ausgewiesen.

(sda/awp)