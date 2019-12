Kommt endlich ein einheitlicher Smart-Home-Standard? Diese Mitteilung weckt Hoffnung

So sähe es aus, wenn Australiens Buschbrände bei uns wären

Australien kocht. Temperaturen bis zu 50 Grad machen Mensch und Natur zu schaffen. Es ist trocken und Regen ist kaum in Sicht. Ideale Bedingungen für Buschbrände – die kaum mehr unter Kontrolle zu kriegen sind.

Seit anfangs November breiten sich in Australien Buschbrände aus. Der Sommer auf der Südhalbkugel startete erst gerade, ein Ende der Brände ist also nicht in Sicht. Mit den Bränden im Amazonas vom vergangenen August sind die Gebiete in Australien flächenmässig nicht vergleichbar: Die «Australian Bushfires» sind über acht Mal grösser.

Seit Beginn der Sommersaison in Australien (August 2019) brannte bereits eine Fläche von 37'000 Quadratkilometern, ein Teil davon steht noch immer in Flammen. …