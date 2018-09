Digital

Morgen kommt iOS 12 – darum lohnt sich das Update

Apples neue System-Software macht ältere Geräte schneller. Und es gibt noch mehr gute Gründe, am Montag zu aktualisieren.

Am Montag kommt iOS 12.

Das ist eine ziemlich grosse Kiste, denn das neue mobile Betriebssystem fürs iPhone, iPad und den iPod Touch bringt ein paar lohnenswerte und aussergewöhnliche Features.

Was gibt's Neues?

iOS 12 macht ältere Geräte schneller.

iOS 12 soll Usern helfen, die Zeit vor dem Bildschirm besser in den Griff zu kriegen, respektive zu kontrollieren.

etc. etc.

Die wichtigsten Neuerungen in der Bildstrecke

Apple listet alle neuen Features auf dieser Webseite auf.

Wann und wo kann man iOS 12 herunterladen?

Am Montag, 17. September. Und zwar am Abend, eine genaue Zeit gibt Apple vor solchen Veröffentlichungen nicht bekannt. Es dürfte voraussichtlich um 19 Uhr so weit sein.

Was soll man vor dem Aktualisieren tun?

Ein Backup erstellen. Ob via iCloud oder mit iTunes auf einem lokalen Computer. Hauptsache, die persönlichen Daten sich gesichert, falls das Update in die Hose geht.

Ist mit Problemen zu rechnen?

Nein. Abgesehen von Download-Verzögerungen, falls der Ansturm auf die Server am Montagabend zu gross ist.

iOS 12 ist in den vergangenen Wochen und Monaten bereits auf Herz und Nieren geprüft worden. Es gab Beta-Versionen für Entwickler und für das breite Publikum (Public Beta).

Wer auf Nummer sicher gehen will, wartet trotzdem bis Dienstag. Bis dann würden ausreichend Rückmeldungen über technische Probleme vorliegen.

Auf welchen Geräten läuft iOS 12?

Kurz gesagt auf allen iPhones und iPads, die Apple seit 2013 (!) in Umlauf gebracht hat. Sowie auf dem iPod Touch der sechsten Generation, den es seit 2015 zu kaufen gibt.

Anders gesagt: iOS 12 ist mit den gleichen iPhones, iPads und iPods kompatibel, auf denen auch schon iOS 11 lief.

(via 9to5Mac)

