Wegen eines Hardware-Problems bietet der Hersteller bei einem «kleinen Prozentsatz» seines meistverkauften iPhones eine Gratis-Reparatur an.

Wenn der Touch-Screen eines iPhone 11 nicht wie gewohnt auf Berührungen reagiert, hat der Besitzer möglicherweise Anspruch auf kostenlosen Ersatz, bzw. Reparatur.

Der Hersteller schreibt:

Wer ein iPhone 11 besitzt, kann auf dieser Apple-Support-Website die Seriennummer des Geräts eingeben, um herauszufinden, ob es betroffen ist und vom Hersteller kostenlos ersetzt wird. Dazu gilt es auf der verlinkten Webseite zunächst (oben rechts) das zutreffende Land auszuwählen.

Wie Betroffene vorgehen sollen, wird auch auf der Apple-Website erklärt. Es gilt dann das Support-Team zu kontaktieren oder einen Termin in einem Store zu vereinbaren.

«Unter Umständen bietet Apple die Reparatur nur in dem Land bzw. der Region an, in dem/der der Kauf ursprünglich getätigt wurde. Für in einem EWR-Mitgliedsstaat gekaufte iPhone 11-Geräte ist der Service in allen EWR-Mitgliedsstaaten erhältlich.»

quelle: apple.com