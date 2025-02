Nanu, was haben wir denn da? Bild: Apple

Apple lanciert neues iPhone-Modell, das dich keine Niere kostet

Am Mittwochabend haben die Kalifornier das iPhone 16e vorgestellt. Hier erfährst du alles Wichtige zum neuen Mobilgerät.

Daniel Schurter Folge mir

Ausgerechnet auf der Social-Media-Plattform X machte Apple-Chef Tim Cook in der vergangenen Woche eine mehr oder weniger deutliche Vorankündigung. Am Mittwochabend folgte dann die offizielle Mitteilung: Die Kalifornier lancieren Monate vor der Vorstellung der nächsten iPhone-Generation (im Herbst 2025) quasi einen Lückenbüsser. Aber was für einen! Das iPhone 16E ist ziemlich günstig, kommt im bekannten Hardware-Design und hat aber unter der Haube einiges zu bieten.

Wie sieht es aus?

Das iPhone 16E ist vom äusseren Design her dem iPhone 14 nachempfunden, weist aber technische Spezifikationen auf, die näher beim iPhone 16 liegen.

Was sind die wichtigsten Neuerungen?

Die technischen Spezifikationen:

6,1-Zoll-Display (wie das iPhone 14) mit «Notch», also einer Aussparung zuoberst im Touchscreen. Unter diesem schwarzen Display-Bereich sind die Frontkamera und die TrueDepth-Hardware für die automatische Gesichtserkennung untergebracht.

(wie das iPhone 14) mit «Notch», also einer Aussparung zuoberst im Touchscreen. Unter diesem schwarzen Display-Bereich sind die Frontkamera und die TrueDepth-Hardware für die automatische Gesichtserkennung untergebracht. A18-Chip, eine Apple-Eigenentwicklung, ist bereits im iPhone 16 verbaut und soll die hauseigenen neuen KI-Funktionen rechnerisch unterstützen, die als «Apple Intelligence» vermarktet werden.

eine Apple-Eigenentwicklung, ist bereits im iPhone 16 verbaut und soll die hauseigenen neuen KI-Funktionen rechnerisch unterstützen, die als «Apple Intelligence» vermarktet werden. Face ID (die bewährte biometrische Sicherheitsfunktion, die zum Entsperren des Geräts dient).

(die bewährte biometrische Sicherheitsfunktion, die zum Entsperren des Geräts dient). Apple eigenes 5G-Modem C1 , das besonders energieeffizient funktionieren soll.

, das besonders energieeffizient funktionieren soll. USB-C-Anschluss (fürs Aufladen und für den Datenaustausch über ein entsprechendes Kabel).

(fürs Aufladen und für den Datenaustausch über ein entsprechendes Kabel). 48-Megapixel-Hauptkamera (Einzelobjektiv).

(Einzelobjektiv). Action-Taste : Dieser (wie beim iPhone 16) an der Seite des iPhone-Gehäuses angebrachte Knopf ersetzt den Stummschalter und kann für verschiedene Funktionen genutzt werden, wie das Aktivieren der Kamera oder das Einschalten der Taschenlampe.

: Dieser (wie beim iPhone 16) an der Seite des iPhone-Gehäuses angebrachte Knopf ersetzt den Stummschalter und kann für verschiedene Funktionen genutzt werden, wie das Aktivieren der Kamera oder das Einschalten der Taschenlampe. «Notruf SOS über Satellit» und weitere Satelliten-Kommunikationsdienste von Apple.

Was kostet es?

Das iPhone 16e wird laut Mitteilung in Weiss und Schwarz mit Speicherkapazitäten von 128 Gigabyte (GB), 256 GB oder 512 GB ab 629 Franken erhältlich sein.

Wann ist das iPhone 16e verfügbar?

Vorbestellungen seien ab Freitag, 21. Februar, 15 Uhr, möglich. Erhältlich sei es ab Freitag, 28. Februar.

Warum verkauft Apple kein wirklich kleines iPhone mehr?

Warum wohl?

Apple verkaufte früher iPhone-Mini-Modelle mit einer vergleichsweise winzigen Display-Diagonale von 5,4-Zoll (13,7 Zentimeter). Die Produktion wurde jedoch nach dem iPhone 13 Mini eingestellt, weil die Nachfrage trotz treuer Fan-Basis für Apple-Ansprüche zu tief war.