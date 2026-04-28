Audi Q4: bekanntes Design, aber ein paar nützliche Upgrades. bild: audi

Audi frischt den Q4 E-Tron auf – das wird neu

Audi modernisiert den Q4 E-Tron. Was sich ändert und was gleich bleibt.

Christopher Clausen / t-online

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Etwas mehr Reichweite, eine höhere Ladeleistung und ein überarbeitetes Infotainment: Audi verpasst dem Q4 E-Tron ein Upgrade. Auch bei Anhängelast, Assistenzsystemen und bidirektionalem Laden legt der Autohersteller nach.

Anders als der Konzern- und Technikbruder VW ID.3 Neo, der mit seinem Facelift eine neue Optik, einen neuen Innenraum und einen neuen Namen bekommt, bleibt der Q4 E-Tron optisch näher an seinem bisherigen Auftritt. Überarbeitet wurden vor allem Front und Heck: Vorn fällt der neu gestaltete Singleframe auf, der nun in Wagenfarbe ausgeführt ist und die Front flächiger wirken lässt. Geänderte Lufteinlässe und neu gezeichnete Details im Stossfänger sollen zudem den Luftstrom gezielter um die Räder führen.

Weiterhin als SUV und Sportback verfügbar Der Audi Q4 ist 4,59 Meter lang. bild: audi

Ebenfalls geliftet: die Coupéversion namens Q4 E-Tron Sportback. bild: audi

Ein neu gestalteter Diffusor und angepasste Spoilerelemente am Heck verändern die Proportionen leicht, ohne den Grundcharakter anzutasten. Hinzu kommen neue digitale Lichtsignaturen vorn und OLED-Heckleuchten, die ihre Darstellung variieren können.

Das Heck des SUV-Modells. bild: audi

Effizienterer Motor ermöglicht etwas mehr Reichweite

Im Fokus des Updates steht die Technik: Dazu überarbeitet der Hersteller sowohl die Software als auch zentrale Komponenten des Antriebsstrangs.

Audi setzt nun einen weiterentwickelten Elektromotor ein, der intern als APP350 bezeichnet wird und auch in anderen neuen Modellen des Konzerns wie dem VW ID.3 Neo zum Einsatz kommt. Er liefert bis zu 350 Newtonmeter Drehmoment und arbeitet rund 10 Prozent effizienter als bisher, was sich in der Reichweite bemerkbar macht.

Diese steigt bei gleicher Akkukapazität auf bis zu 592 Kilometer (578 km bei der SUV-Variante), rund 30 km mehr als bisher. Die SUV-Variante mit Hinterradantrieb hat einen Verbrauch von 15,6 bis 18,4 kWh/100 km, beim Sportback sind es 15,2 bis 17,7 kWh.



Gleichzeitig erhöht Audi die maximale Ladeleistung bei den grösseren Batterien auf bis zu 185 kW. Unter optimalen Bedingungen lässt sich der Akku damit in rund 27 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Auch die Vorkonditionierung der Batterie wird verbessert und kann automatisch oder manuell aktiviert werden.

Nur die Premium-Varianten für die Schweiz

In der Schweiz stehen ausschliesslich die Modelle mit dem grossen 82-Kilowattstunden-Akku zur Auswahl, mit Heckantrieb oder als Allradvariante, jeweils als SUV oder als Sportback.



International bleibt der Q4 E-Tron in vier Leistungsstufen und zwei Akkugrössen erhältlich. Das Einstiegsmodell kommt auf 150 kW (204 PS), darüber positionieren sich Varianten mit 210, 220 und bis zu 250 kW (340 PS) Leistung. Neben dem Heckantrieb stehen weiterhin Quattro-Modelle mit zusätzlichem Frontmotor, also Allradantrieb, zur Wahl. Bei den Batterien haben Kunden in anderen Ländern die Wahl zwischen zwei Grössen mit 63 und 82 Kilowattstunden.



Neue Funktionen wie bidirektionales Laden

Das Auto kann externe Geräte wie E-Bikes laden (Vehicle-to-Load) und künftig auch als Stromspeicher für ein Haus dienen (Vehicle-to-Home). bild: audi

Via Plug & Charge startet der Ladevorgang an kompatiblen Ladesäulen automatisch nach dem Einstecken des Kabels, die Abrechnung erfolgt im Hintergrund. Neu ist zudem die Möglichkeit zum bidirektionalen Laden. Der Q4 E-Tron kann also nicht nur Energie aufnehmen, sondern auch wieder abgeben. Über eine Steckdose im Fahrzeug oder einen Adapter lassen sich so externe Geräte mit Strom versorgen (Vehicle-to-Load). Darüber hinaus kann der Akku auch als Stromspeicher für ein Haus dienen (Vehicle-to-Home). In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage lässt sich so selbst erzeugte Energie zwischenspeichern und später nutzen. Das kann viel Geld sparen.

Modernes Betriebssystem und ein optionales Beifahrerdisplay

Im Innenraum überarbeitet Audi vor allem das Anzeige- und Bedienkonzept. Zentrales Element ist eine neu gestaltete «Digital Stage» mit einem 11,9 Zoll grossen Kombiinstrument und einem 12,8 Zoll grossen Touchdisplay. Optional ist erstmals ein Beifahrerdisplay erhältlich.

Das Beifahrerdisplay ist optional erhältlich. bild: audi

Das Infotainment basiert nun auf Googles Betriebssystem Android Automotive OS und erhält zusätzliche Funktionen wie einen eigenen App-Store. Audi nutzt also wie andere VW-Marken den eigenen App-Store, um nicht von Googles Play Store abhängig zu sein.



Dazu kommt ein weiterentwickelter Sprachassistent, der Fahrzeugfunktionen steuert und Fragen beantworten kann. Über eine Anbindung an ChatGPT lassen sich auch allgemeine Informationen per Sprache abrufen.

Neu sind ausserdem zwei gekühlte induktive Ladeschalen für Smartphones.

Am Lenkrad gibt es nebst wenigen Tasten neu auch Walzen. Audi verzichtet aber auf eine haptische Klimabedienung. bild: audi

Neue Assistenzsysteme

Auch bei den Assistenzsystemen erweitert Audi den Funktionsumfang. Serienmässig sind unter anderem eine Einparkhilfe, ein Notbremsassistent, eine Spurverlassenswarnung sowie eine Verkehrszeichenerkennung an Bord. Optional kommen weitere Systeme hinzu, die beim Spurhalten, Abstandhalten und Spurwechsel unterstützen.

Mehr Anhängelast

Für den Alltag wichtig: Die Anhängelast steigt bei den Quattro-Modellen auf bis zu 1800 Kilogramm. Auch beim Nutzwert bleibt der Q4 E-Tron auf dem bekannten Niveau, etwa beim Kofferraumvolumen mit bis zu 1487 Litern bei umgelegter Rückbank.

Dank neuem Elektromotor soll der Q4 effizienter unterwegs sein. bild: audi

Marktstart und Preis

Die überarbeiteten Modelle des Audi Q4 E-Tron sind ab Mai bestellbar, die Markteinführung ist für den Sommer 2026 geplant.



Mit Heckantrieb beginnen die Preise bei 57'400 Franken für das SUV-Modell und bei 59'900 Franken für den Sportback. Mit Allradantrieb startet der SUV bei 61'900 Franken und der Sportback bei 64'000 Franken.

