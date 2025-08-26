freundlich27°
DE | FR
burger
Digital
Auto

Audi, VW, Ford und Co.: Autoknacker benutzen neuerdings Software

Hand of woman holding remote car key model released, Symbolfoto, SIF01259
Autos können auch per Code verschlossen werden.Bild: www.imago-images.de

Autoknacker benutzen neuerdings Software

Autos werden heutzutage durch immer neu generierte Codes verschlossen. Hacker können diese Codes aber knacken.
26.08.2025, 14:4426.08.2025, 14:44
Mehr «Digital»

Autos werden nicht mehr altmodisch mit dem Schlüssel ver- und entriegelt, sondern per Code. Diese Codes werden immer wieder neu generiert und sollen so die Autos vor Einbrüchen schützen. Eigentlich, denn eine neue Software ermöglicht es Autoknackern, viele der Automodelle aufzuschliessen, schreibt SRF.

Betroffen sind unter anderem die Marken Ford, Audi, Volkswagen, Subaru, Hyundai und Kia, wie das Online-Techmagazin «404 Media» berichtete.

So funktioniert die Software

Mit der Funkfernbedienung können Autofahrer schon aus der Ferne per Knopfdruck das Fahrzeug öffnen. Dabei sendet das Gerät einen spezifischen Code an das Autoschloss. Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden Wechselcodes genutzt, bei denen der Schlüssel durch einen Algorithmus synchronisiert wird. Die Hacker setzten nun neu eine Software ein, die extra für das Lesen der Funksignale eingerichtet wurde. Der Code wird abgefangen und es wird der nächste gültige Code berechnet, womit das Auto geöffnet werden kann.

Das Ganze könnte sogar unbemerkt durchgeführt werden, in einigen Fällen funktioniert der Originalschlüssel danach aber nicht mehr.

So kann man sich schützen

Einen wirklichen Schutz gibt es nicht, Autofahrer könnten aber das Auto einfach mit dem gängigen Schlüssel öffnen, und die Funkfernbedienung unbenutzt lassen. Was ändern könnten nur die Autohersteller, da diese Industrie aber ein wenig langsam sei, könnte eine Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen noch dauern. (kek)

Das könnte dich auch noch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
2
Das sagt Ghislaine Maxwell über Donald Trump, Bill Clinton und Prinz Andrew
3
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
4
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistkommentiert
1
Natispieler lehnt Angebot von Sion ab +++ Vazquez wechselt wohl in die Bundesliga
2
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
3
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
4
SVPler bei Krawallen in Lausanne angegriffen
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Küng fährt ab nächster Saison für Tudor +++ Stabhochsprung auf Mittwoch vorverlegt
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Nach Tod von Trash-Streamer: Das wissen wir über die Streaming-Plattform Kick
Mit dem live im Internet übertragenen Sterben eines 46-Jährigen hat das sogenannte «Trash Streaming» einen neuen Tiefpunkt erreicht. Mittendrin im Sumpf: die Streaming-Plattform Kick.
Raphaël Grave war während Jahren Schikanen, Gewalt und Demütigungen ausgesetzt – und dies «freiwillig», vor laufender Kamera. Hunderttausende, ja Millionen Internet-User sahen dabei zu. Am vergangenen Montag starb der 46-jährige Franzose während eines Livestreams auf der australischen Streaming-Plattform Kick.
Zur Story