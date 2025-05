Yugo – mehr Spott als Sport

Der Yugo kam 1980 aus Jugoslawien, basierte auf dem Fiat 127 und wurde von Zastava gebaut. Er galt als billig – im Preis und in der Qualität. Dennoch wurde er sogar in den USA ein Achtungserfolg. Über 700'000 Exemplare wurden gebaut, etwa 150'000 gingen in den Export. Seit 2008 ist Schluss. Vorerst.