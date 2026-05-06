bedeckt14°
DE | FR
burger
Digital
Auto

Corsa GSE: Opel bringt sein stärkstes Elektroauto

Dem kleinen Corsa GSE sieht man seine Leistung auf den ersten Blick nicht an.
Dem kleinen Corsa GSE sieht man seine Leistung auf den ersten Blick nicht an. bild: opel

Opel bringt seinen bislang stärksten Stromer

Opel kündigt eine stärkere Variante des Kleinwagens Corsa Electric an. Ein Schnäppchen ist aber nicht zu erwarten.
06.05.2026, 12:4306.05.2026, 12:54
Christopher Clausen / t-online
Ein Artikel von
t-online

Bislang war Opels Corsa Electric eher auf Alltag und Effizienz ausgelegt. Der neue Corsa GSE verschiebt die Massstäbe nun deutlich.

Den Antrieb übernimmt er vom grösseren Sport-Bruder Mokka GSE; mit 207 kW (281 PS) und 345 Newtonmetern Drehmoment wird der Kleinwagen zum bislang stärksten Serien-Corsa, heisst es vom Hersteller. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert er in 5,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Damit ist der knapp über vier Meter lange Sport-Corsa wohl deutlich stärker als sein gleich grosser VW-Konkurrent, der angekündigte ID. Polo GTI: Hier ist in den ersten Ankündigungen von 166 kW/226 PS die Rede.

Elektroauto

Optisch grenzt sich der Corsa GSE vom Massenmodell ab. Spezifische Front- und Heckschürzen, verbreiterte Radhäuser sowie 18-Zoll-Räder mit Sportreifen schaffen einen eigenständigen, aber nicht zu auffälligen Look. Im Innenraum setzt Opel auf Sportsitze, Alcantara-Elemente, gelbe Sicherheitsgurte und eigene Anzeigen für Leistungsdaten.

Mit Karomuster auf den Sitzen und feinen Materialien: Der Innenraum des Corsa GSE wurde sichtbar aufgewertet.
Mit Karomuster auf den Sitzen und feinen Materialien: Der Innenraum des Corsa GSE wurde sichtbar aufgewertet. bild: opel
Die Halbschalensitze sind aus dem Mokka GSE bekannt.
Die Halbschalensitze sind aus dem Mokka GSE bekannt. bild: opel

Deutliche technische Unterschiede

Deutlich stärker unterscheidet sich die GSE-Version technisch vom Basismodell. Ein Torsen-Sperrdifferenzial an der Vorderachse soll die Kraft auf die Strasse bringen, hinzu kommen ein tiefergelegtes Sportfahrwerk, angepasste Dämpfer und eine Vier-Kolben-Bremsanlage. Drei Fahrmodi erlauben unterschiedliche Abstimmungen: Während im Sportmodus die volle Leistung abgerufen wird, reduziert der Normalmodus die Leistung auf «nur» 170 kW. Im Ecomodus steht Effizienz im Vordergrund.

Die Energie liefert eine Batterie mit 51 Kilowattstunden (netto). Damit bleibt der Energiespeicher im Vergleich zum bisherigen Corsa Electric unverändert. Geladen wird weiterhin mit einer maximalen Ladeleistung von 100 kW. Eine Vorkonditionierung des Akkus, die das Laden am Schnelllader im Winter beschleunigen würde, gibt es weiterhin nicht. Gleichzeitig haben die Entwickler das Thermomanagement angepasst, um auch bei wiederholter Belastung konstante Leistung zu ermöglichen.

Premiere und Preis

Die offizielle Premiere findet auf dem Pariser Autosalon im Herbst statt. Der Bestellstart dürfte frühestens ab Oktober erfolgen. Die Fahrzeuge werden für Ende 2026 oder Anfang 2027 bei den Händlern und den ersten Kunden erwartet.

Noch nennt Opel keinen Preis für den Corsa GSE. Mit mehr als 40'000 Franken muss aber wohl gerechnet werden.
Noch nennt Opel keinen Preis für den Corsa GSE. Mit mehr als 40'000 Franken muss aber wohl gerechnet werden.bild: opel

Und die Preise? Darüber lässt sich noch spekulieren. Gut möglich, dass der Corsa GSE bei mehr als 40'000 Franken starten wird. Der normale Corsa Electric mit demselben Akku startet bei 27'490 Franken.

Das sind die beliebtesten E-Autos der Schweiz – eine europäische Marke fährt allen davon
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2025
1 / 22
Die 20 meistverkauften E-Autos in der Schweiz 2025

Rang 20: Volvo EX40 (729 Neuzulassungen).
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben SUVS für euch gezählt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Audi frischt den Q4 E-Tron auf – das wird neu
Audi modernisiert den Q4 E-Tron. Was sich ändert und was gleich bleibt.
Etwas mehr Reichweite, eine höhere Ladeleistung und ein überarbeitetes Infotainment: Audi verpasst dem Q4 E-Tron ein Upgrade. Auch bei Anhängelast, Assistenzsystemen und bidirektionalem Laden legt der Autohersteller nach.
Zur Story