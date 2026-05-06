Dem kleinen Corsa GSE sieht man seine Leistung auf den ersten Blick nicht an. bild: opel

Opel bringt seinen bislang stärksten Stromer

Opel kündigt eine stärkere Variante des Kleinwagens Corsa Electric an. Ein Schnäppchen ist aber nicht zu erwarten.

Christopher Clausen / t-online

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Bislang war Opels Corsa Electric eher auf Alltag und Effizienz ausgelegt. Der neue Corsa GSE verschiebt die Massstäbe nun deutlich.

Den Antrieb übernimmt er vom grösseren Sport-Bruder Mokka GSE; mit 207 kW (281 PS) und 345 Newtonmetern Drehmoment wird der Kleinwagen zum bislang stärksten Serien-Corsa, heisst es vom Hersteller. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert er in 5,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 180 km/h. Damit ist der knapp über vier Meter lange Sport-Corsa wohl deutlich stärker als sein gleich grosser VW-Konkurrent, der angekündigte ID. Polo GTI: Hier ist in den ersten Ankündigungen von 166 kW/226 PS die Rede.

Elektroauto © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Optisch grenzt sich der Corsa GSE vom Massenmodell ab. Spezifische Front- und Heckschürzen, verbreiterte Radhäuser sowie 18-Zoll-Räder mit Sportreifen schaffen einen eigenständigen, aber nicht zu auffälligen Look. Im Innenraum setzt Opel auf Sportsitze, Alcantara-Elemente, gelbe Sicherheitsgurte und eigene Anzeigen für Leistungsdaten.

Mit Karomuster auf den Sitzen und feinen Materialien: Der Innenraum des Corsa GSE wurde sichtbar aufgewertet. bild: opel

Die Halbschalensitze sind aus dem Mokka GSE bekannt. bild: opel

Deutliche technische Unterschiede

Deutlich stärker unterscheidet sich die GSE-Version technisch vom Basismodell. Ein Torsen-Sperrdifferenzial an der Vorderachse soll die Kraft auf die Strasse bringen, hinzu kommen ein tiefergelegtes Sportfahrwerk, angepasste Dämpfer und eine Vier-Kolben-Bremsanlage. Drei Fahrmodi erlauben unterschiedliche Abstimmungen: Während im Sportmodus die volle Leistung abgerufen wird, reduziert der Normalmodus die Leistung auf «nur» 170 kW. Im Ecomodus steht Effizienz im Vordergrund.

Die Energie liefert eine Batterie mit 51 Kilowattstunden (netto). Damit bleibt der Energiespeicher im Vergleich zum bisherigen Corsa Electric unverändert. Geladen wird weiterhin mit einer maximalen Ladeleistung von 100 kW. Eine Vorkonditionierung des Akkus, die das Laden am Schnelllader im Winter beschleunigen würde, gibt es weiterhin nicht. Gleichzeitig haben die Entwickler das Thermomanagement angepasst, um auch bei wiederholter Belastung konstante Leistung zu ermöglichen.

Premiere und Preis

Die offizielle Premiere findet auf dem Pariser Autosalon im Herbst statt. Der Bestellstart dürfte frühestens ab Oktober erfolgen. Die Fahrzeuge werden für Ende 2026 oder Anfang 2027 bei den Händlern und den ersten Kunden erwartet.

Noch nennt Opel keinen Preis für den Corsa GSE. Mit mehr als 40'000 Franken muss aber wohl gerechnet werden. bild: opel

Und die Preise? Darüber lässt sich noch spekulieren. Gut möglich, dass der Corsa GSE bei mehr als 40'000 Franken starten wird. Der normale Corsa Electric mit demselben Akku startet bei 27'490 Franken.

