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Sonys Elektroauto-Pläne sind geplatzt – das ist der Grund

Sonys gescheitertes E-Auto Afeela 1.
Sonys gescheitertes E-Auto Afeela 1. bild: honda

Sonys Elektroauto-Pläne sind geplatzt – das ist der Grund

Sony und Honda entwickelten jahrelang gemeinsam ein Elektroauto. Nun wurde das Projekt eingestampft.
25.03.2026, 13:0525.03.2026, 13:47

Die ambitionierten Autopläne des japanischen Elektronik-Riesen Sony sind nach einem Strategiewechsel des Partners Honda vorerst gescheitert. Erste Elektrofahrzeuge unter dem Markennamen Afeela sollten ursprünglich in diesem Jahr an Käufer in den USA gehen.

Doch jetzt teilte die Gemeinschaftsfirma Sony Honda Mobility mit, dass der Erstling Afeela 1 nicht auf den Markt kommen und auch die Entwicklung eines zweiten Modells eingestellt werde. Honda hatte jüngst die eigenen Elektroauto-Pläne zurückgefahren und dabei auch zwei geplante neue Modelle gestrichen.

Durch die Entscheidung werde man keinen Zugang zu einigen Technologien und Kapazitäten von Honda haben – und könne die Modelle nicht wie geplant auf den Markt bringen. Das Gemeinschaftsunternehmen werde aber im Gespräch mit Sony und Honda über zukünftige Pläne bleiben, hiess es.

Playstation auf Rädern

Sony hatte den Einstieg ins Autogeschäft Anfang 2020 bekanntgegeben und seitdem zusammen mit Honda an den Afeela-Fahrzeugen gearbeitet. Zum Konzept gehörte, die Stärken von Sony bei Elektronik, Entertainment und Gaming mit der Playstation in einen Zukunftsmarkt einzubringen, in dem Autos als Computer auf Rädern gesehen wurden. Noch vor wenigen Tagen hatten die Partner gross die Eröffnung eines Auslieferungszentrums in Kalifornien bekanntgegeben.

Bildschirme, wo man hinschaut.
Bildschirme, wo man hinschaut.bild: honda

Doch das Geschäft mit Elektroautos in den USA erlebte einen drastischen Rückschlag. Präsident Donald Trump sorgte dafür, dass Klimaschutz-Vorgaben gestrichen wurden und liess auch eine Steuervergünstigung von 7500 Dollar beim Kauf von Elektrofahrzeugen abschaffen. Die Stromer-Verkäufe brachen danach ein. Auch andere Unternehmen wie etwa die US-Autoriesen Ford und General Motors schraubten ihre Elektroauto-Projekte zurück.

Das E-Auto von Sony und Honda: So sollte der Afeela 1 aussehen

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Das E-Auto von Sony und Honda: So sieht der Afeela 1 aus
Das Sony-Auto wurde bereits 2023 und 2024 an der Consumer Electronics Show in Las Vegas gezeigt. Nun soll es sich um das nahezu finale Design handeln.
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(sda/awp/dpa)

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