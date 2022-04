Aus für «Hdydra Market»: Deutsche Ermittler schalten russischen Darknet-Marktplatz ab

«Hydra Market» bot laut BKA auch Dienste an, über die sich digitale Finanztransaktionen mit Kryptowährungen verschleiern lassen. Bei der Beschlagnahmung der Server seien Bitcoins im Wert von gut 23 Millionen Franken sichergestellt worden, berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Die Identität der «Hydra Market»-Betreiber sei bislang unklar. An den Ermittlungen waren auch US-Behörden beteiligt.

Deutsche Ermittler haben den umsatzstärksten illegalen Darknet-Marktplatz «Hydra Market» trocken gelegt. Gemäss Bundeskriminalamt (BKA) hatte die russischsprachige Plattform etwa 17 Millionen Kunden und mehr als 19'000 Verkäuferkonten. Laut Mitteilung der deutschen Polizei wurde die Serverinfrastruktur nach «aufwändigen Ermittlungen» beschlagnahmt und der Marktplatz «damit geschlossen». Auf der Darknet-Seite informiert am Dienstag ein Banner über die polizeiliche Abschaltung. Über den Darknet-Marktplatz wurden Polizeiangaben zufolge allein im Jahr 2020 Umsätze in Höhe von mindestens 1,25 Milliarden Franken getätigt. «Hydra Market» war seit mindesten 2015 aktiv und zuletzt der weltweit wichtigste illegale Darknet-Marktplatz. Gehandelt wurden laut BKA vor allem Drogen sowie gestohlene Daten und gefälschte Dokumente, beispielsweise gefälschte Pässe.

Ukraine veröffentlicht Identität der russischen Soldaten, die in Butscha waren

Der ukrainische Geheimdienst veröffentlichte am Montag eine Liste, welche die Namen der in Butscha stationierten russischen Soldaten enthalten soll. Laut ukrainischen Medienberichten hat das Verteidigungsministerium die Namen, Dienstgrade und Passdaten der Russen publik gemacht, die in der 64. motorisierten Schützenbrigade dienen, die Butscha bis zum 31. März besetzt hielt.



«Alle Kriegsverbrecher werden vor Gericht gestellt und wegen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine verfolgt», schreibt der militärische Geheimdienst der Ukraine in einer Erklärung.