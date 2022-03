Twitter geht ins Darknet – um die russische Zensur auszutricksen

Für Menschen in Russland und anderen von staatlicher Online-Zensur betroffenen Staaten ist es ab sofort einfacher, Twitter auch nach der Blockade des Dienstes weiterzunutzen. Das US-amerikanische Techunternehmen machte am Dienstag eine Version speziell für den auf Datenschutz ausgelegten Tor-Browser zugänglich. Bei Tor bewegen sich die Nutzerinnen und Nutzer nicht im allgemeinen Web, sondern in einem eigenen Netzwerk mit anonymisierten Daten.

Wenn solche Dienste von Kriminellen genutzt werden, spricht man auch vom «Darknet». Tor ist jedoch auch wichtig für politische Aktivistinnen und Aktivisten sowie Journalisten.

Dies sei «möglicherweise der wichtigste und lang erwartete Tweet», den er je verfasst habe, twitterte der amerikanische Cybersicherheitsexperte Alec Muffett, der Twitter bei der Tor-Lancierung geholfen hatte, am Dienstag.

Die Adresse für die Tor-Version von Twitter lautet https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion.

Provider sperren Tor

Mit einer Tor-Version entzieht sich Twitter zumindest im separaten Netz einer Blockade. Einige Internet-Anbieter in Russland sperren bereits den Zugang zu Tor. Bei anderen ist der Tor-Dienst aber weiterhin verfügbar, wie das Projekt in einer Stellungnahme des Online-Mediums «Vice» betonte.

Wenn Staaten den Zugriff auf das Tor-Netzwerk blockieren, können die User manchmal immer noch über eine «Brücke» darauf zugreifen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ein weiteres «Tor-Relay», das nicht öffentlich bekannt ist und daher schwerer zu blockieren ist.

Warum tut Twitter das?

Russland hatte nach der Invasion in die Ukraine bereits Einschränkungen für Twitter eingeführt. Am 4. März wurde bekannt, dass die russische Zensurbehörde Roskomnadsor die Sperrung von Facebook und Twitter angeordnet hat. Über die Plattformen haben sich bisher viele Menschen in Russland abseits der staatlichen Medien über den Einmarsch in die Ukraine informiert.

Die russische Regierung versucht, die Verbreitung von Informationen zu dem Krieg, die von der offiziellen Linie der Regierung abweichen, zu unterbinden. Dazu gehört eine Gesetzesänderung, nach der angebliche Falschinformationen über die russischen Streitkräfte mit hohen Geldstrafen und bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden können.

Das Anonymitätsnetzwerk von Tor leitet den Datenverkehr durch eine Auswahl verschiedener Server, die vor allem von Freiwilligen auf der ganzen Welt betrieben werden. Das Netzwerk ermöglicht es den Usern, weitgehend anonym zu surfen, wobei Websites nicht in der Lage sind, den tatsächlichen physischen Standort zu bestimmen, von dem aus Personen ihre Website besuchen. Und Unternehmen, die den Internetverkehr überwachen, wie Internet-Provider oder staatliche Sicherheitsdienste, sind nicht in der Lage, zu sehen, auf welche Websites, respektive Inhalte, die User zugreifen.

