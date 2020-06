Digital

Anonymous knöpft sich Corona-Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann vor



Anonymous knöpft sich Corona-Verschwörungstheoretiker vor – dort fliegen nun die Fetzen

Das Hacker-Kollektiv Anonymous löschte über 2000 Personen aus einer bei Verschwörungstheoretikern beliebten Telegram-Chatgruppe. Bei Attila Hildmann, dem umstrittenen Sprachrohr der deutschen Corona-Querulanten, liegen die Nerven blank.

Anonymous -Aktivisten haben einen bekannten Telegram-Chat von Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann infiltriert.

-Aktivisten haben einen bekannten Telegram-Chat von Verschwörungstheoretiker infiltriert. Das Hacker-Kollektiv schleuste mindestens einen Administrator ein, der in der Nacht auf Mittwoch für Chaos im «Demokratenchat» sorgte.

Die Aktivisten löschten über 2000 Mitglieder aus der von Verschwörungstheoretikern genutzten Chat-Gruppe.

Auszüge aus dem internen Chat der Administratoren zeigen, wie gereizt Hildmann auf die Aktion namens «Op Tinfoil» (Operation Alufolie) reagierte.

Vegankoch und Kochbuchautor Attila Hildmann verbreitet seit Ausbruch der Corona-Pandemie Verschwörungstheorien rund um das Coronavirus. Mit seinen Videos und Postings richtet er sich an Aluhüte und Nationalisten, da er das Volk vor einem von den Eliten und der eigenen Regierung geplanten Genozid schützen müsse, den er nach einer «Zwangsimpfung» durch Bill Gates erwartet. Laut Hildmann, der sich selbst als deutscher Nationalist bezeichnet, wollen Merkel, Gates und Co. mit dem Coronavirus die Menschheit dezimieren. Trump, Putin und Xi versuchten dies zu verhindern.



Man lebe in Deutschland in einer Corona-Diktatur. Hildmann wünscht sich daher, dass Trump die deutsche Bundeskanzlerin absetzt und die Regierung soll in den USA vor ein Militärgericht gestellt werden.



Hildmann fällt auch durch antisemitische Äusserungen auf: «Die Rothschilds, Rockefellers, Warburgs und andere Zionisten sind die obersten Corona-Verbrecher», lässt er seine Jünger wissen. Kommt hinzu: Im Mai schmückte Hildmann eines seiner zahlreichen Postings mit dem Anonymous-Motto «Wir sind Anonymous. Wir sind viele. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.» Die Hacker kündigten schon damals Vergeltung an: «Attila Hildmann, bisher haben wir nur über dich gelacht. Nun werden wir dich in den virtuellen Fleischwolf schmeissen und den Deckel schliessen. Du wirst weinen, versprochen.»



Den Worten folgen nun Taten: Letzte Woche hatte das Hacker-Kollektiv seinen Webserver gehackt, in der Nacht auf Mittwoch kaperten sie seine Telegram-Gruppe «Demokratenchat». Ein Sammelbecken für Aluhüte und rechte Verschwörungstheoretiker, die Hildmann an den Lippen hängen, egal wie unsinnig seine Hassparolen sein mögen.



Bei den Aluhüten brodelt es: das Chat-Protokoll

Nach der «Operation Alufolie», wie Anonymous die Infiltration der Aluhüte nennt, fliegen zwischen Hildmann und den übrigen Administratoren der «gehackten» Telegram-Gruppe die Fetzen. Es wird gedroht und beleidigt. Da Hildmann nicht mehr zwischen Freund und Feind unterscheiden kann, hat er am Mittwoch kurzerhand mehrere loyale Administratoren geblockt.



Das zeigen geleakte Screenshots aus der privaten Telegram-Gruppe für Administratoren, in der Hildmann seinen treusten Mitstreitern für gewöhnlich Anweisungen erteilt. In diesem separaten Chat sind eigentlich nur Hildmann und einige wenige Admins, welche den öffentlichen «Demokratenchat» leiten sollen. In den letzten Tagen war darunter ein eingeschleuster Anonymous-Aktivist, der sich zuvor bei Hildmann als Administrator beworben hatte...



Wie die Galionsfigur der deutschen Anti-Lockdown-Bewegung wirklich tickt: screenshot: anonymous/imgur

Aufschlussreich sind auch von Anonymous veröffentlichte Sprachnachrichten aus dem Administratoren-Chat. Sie zeigen, wie Hildmann neu rekrutierte Administratoren auf ihre Mission einschwört.

Wie #AttilaHildmann neue Admins einschwört.



Am besten Sektenmäßige Musik dabei anmachen. OH! Und den Aluhut beim Anhören nicht vergessen.



Audio Leak 2 (Adminchat): https://t.co/FY2Dw5x0S5#OpTinfoil — Anonymous Kollektiv (@AnonKollektiv) June 17, 2020

Was sagt Anonymous zur «Operation Alufolie»?

Wir hoffen nach heute haben mehr Menschen Mut gefasst, sich gegen Hetzer wie Hildmann und co. zu stellen.



Er ist auf allen ebenen angreifbar, vor allem auf der virtuellen Ebene.



Drohgebärden & Hass gegen Kritiker & Recherchierende müssen ein Ende haben. 1/4 — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 17, 2020

Und wer jetzt noch immer nicht gemerkt hat, dass es nur um Attila selbst geht, sein Ego, sein Business, sein Geld, der ist verloren.



Man sieht es gerade schön an seiner Telegram Seite: Dort postet er seit 20 Minuten nur noch Bilder von sich und seinem Körper. — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 17, 2020

We are not done yet.! pic.twitter.com/wJNWVwpzf9 — Anonymous Germany 🏴‍☠️ (@AnonNewsDE) June 17, 2020

Was Hildmann zu all dem meint:

Die Reaktionen im Netz:

Hervorragend durchgeführte Operation unserer Abt. X! In Zusammenarbeit mit den Spezialisten der HA III konnten sich unsere Mitarbeiter dort als Admins einschleichen und Verwirrung im OPerationsgebiet stiften #OpTinfoil - https://t.co/8Q3JrU6eEW via @watson_news @AnonNewsDE — Generaloberst Markus Wolf (@Markus_Wolf_HVA) June 17, 2020

Lieber Rechtsstaat, wir müssen reden! Wie kann es sein, dass ein Digital-Hetzer wie #AttilaHildmann seit Wochen antisemitische Verschwörungsmythen verbreitet, Kolleginnen trollt, mit Waffen posiert & zu Umstürzen aufruft - & nur @AnonNewsDE greift ein? 🙏 Echt jetzt? 😣👇 https://t.co/gDBn0WMjOJ — Dr. Michael Blume (@BlumeEvolution) June 17, 2020

Wann wird dieser Typ endlich eingesperrt? Mit gerichteten Fragen seine antisemitische Scheiße den “Demokrat_innen” im “Demokratenchat” indoktrinieren.



🥵🥵🥵🥵#AttilaHildmann #Antisemitism #Demokratie pic.twitter.com/KGr1UXXq86 — DD (@DD42722492) June 18, 2020

Verschwörungstheorien als Geschäftsmodell

Windige Verschwörungstheoretiker versuchen von der Corona-Krise zu profitieren, indem sie in öffentlichen Telegram-Kanälen Lügen über Covid-19 in die Welt setzen – und damit Geld verdienen. «Da werden Premium-Kanäle gegen eine Abogebühr ins Leben gerufen, Merchandise-Artikel angeboten oder selbst verfasste Bücher beworben», wie Untersuchungen des Politikwissenschaftlers Josef Holnburger zeigen.



Von Telegram, das Falschinformationen über das Coronavirus toleriert, gelangen die Verschwörungstheorien auf Plattformen mit weit grösseren Reichweiten, primär YouTube, WhatsApp und Facebook (die zumindest versuchen, problematische Inhalte zu löschen). Telegram gilt daher als sicherer Hafen für Verschwörungstheoretiker, die ihre Ergüsse ungehindert verbreiten können und ihre Anhänger auffordern, sie per WhatsApp und soziale Medien weiterzuverbreiten.



In der Nacht auf Mittwoch schlug Anonymous zurück. Während Hildmann und die übrigen Gruppen-Administratoren schliefen, löschte das Hacker-Kollektiv über 2000 Mitglieder aus dem «Demokratenchat», einer von ehemals über 10'0000 Menschen genutzten Chat-Gruppe bei Telegram. Gleichzeitig wurde die Telegram-Gruppe mit Memes geflutet, die sich über Hildmann und Aluhüte lustig machen.



