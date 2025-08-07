sonnig26°
DE | FR
burger
Digital
Digital-News

OpenAI veröffentlicht GPT-5 – das sollten Nutzer wissen

Illustration OpenAI GPT-5 SUQIAN, CHINA - AUGUST 7, 2025 - A illustration photo shows the GPT-5 displayed in a smartphone with the OpenAI logo in background in Suqian, Jiangsu Province, China on Augus ...
GPT-5 auf einem Smartphone (Symbolbild): Von dem KI-Modell gibt es mehrere Versionen.Bild: IMAGO / CFOTO
Digital-News

OpenAI veröffentlicht GPT-5 – das sollten Nutzer wissen

GPT-5 ist da. OpenAI hat sein neues KI-Modell am Donnerstagabend vorgestellt. Der grosse Sprung bleibt aus.
07.08.2025, 19:3507.08.2025, 19:35
Steve Haak / t-online
Mehr «Digital»
Ein Artikel von
t-online

Nach den zwei sogenannten «Open-Weight»-Modellen GPT-oss-120b und dem schlankeren Modell GPT-oss-20b kommt jetzt GPT-5. Wie Entwickler OpenAI am Donnerstagabend in einem Livestream mitgeteilt hat, ist das neue KI-Modell jetzt verfügbar.

Wie beim Vorgänger GPT-4.1 gibt es neben dem Hauptmodell GPT-5 auch die kompakteren Versionen GPT-5-mini und GPT-5-nano. Die Unterschiede: GPT-5-mini ist eine kleinere und effizientere Version und erstmals kostenfrei für alle verfügbar. GPT-5-nano ist ein geschwindigkeitsoptimiertes Modell.

Alle Varianten sollen sich durch eine höhere Zuverlässigkeit auszeichnen. GPT-5 liefere «genauere Antworten als jedes bisherige Reasoning-Modell», heisst es. Beim Schreiben soll es «präziser, besser kontextangepasst und nützlicher für reale Arbeitsabläufe» sein. Ganz grosse Änderungen bleiben damit aus.

OpenAI schaltet Zugänge schrittweise frei

Wie bei bisherigen Modellen gibt es wieder mehrere Zugänge mit unterschiedlichen Nutzungslimits.

  • Pro: Unbegrenzter Zugang zu GPT-5; Zugriff auf GPT-5 Pro
  • Plus: Deutlich höhere Nutzungslimits als Free
  • Team/Enterprise/EDU: GPT-5 als Standardmodell für den Arbeitsalltag
  • Free: Zugriff auf GPT-5 und GPT-5-mini

Alle Zugänge und Versionen sollen in den kommenden Tagen und Wochen für alle Nutzer verfügbar sein. Bisherige Modelle werden nach und nach abgeschaltet.

Zahlreiche Änderungen bei ChatGPT

Änderungen gibt es neben dem Sprachmodell GPT-5 auch bei der Anwendung ChatGPT. Dort können Nutzer jetzt die Farbe ihrer Chats anpassen. Zudem sollen voreingestellte Persönlichkeiten bei benutzerdefinierten Anweisungen verfügbar sein.

«Mit diesen lässt sich einstellen, wie ChatGPT kommuniziert – ob prägnant und professionell, nachdenklich und unterstützend oder etwas sarkastisch», schreibt das Unternehmen. Die Persönlichkeiten sollen sich in den Einstellungen anpassen lassen.

GPT-5 soll laut OpenAI in allen Funktionen verbessert worden sein.
GPT-5 soll laut OpenAI in allen Funktionen verbessert worden sein.bild: openai

Weiterhin soll es nun einfach sein, Dienste wie Gmail, Google Kalender und Google Kontakte mit ChatGPT zu verbinden. Nach der Aktivierung «der Gmail-, Kalender- und Kontakte-Konnektoren erkennt ChatGPT automatisch, wann deren Inhalte relevant sind», heisst es.

Auch bei der Sprachfunktion hat OpenAI laut eigenen Angaben nachgebessert. «Die erweiterte Sprachfunktion passt sich besser an Ihre Anweisungen an und erlaubt die Anpassung des Sprechstils an die jeweilige Situation», so das Unternehmen.

KI-Modelle laufen auf einem Notebook

Vor wenigen Tagen hatte OpenAI seine KI-Modelle GPT-oss-120b und GPT-oss-20b veröffentlicht. Diese können von anderen Entwicklern angepasst werden und laufen auch lokal auf einem Notebook. OpenAI reagierte damit auch auf die chinesische Konkurrenz-Software Deepseek, die vor rund einem Jahr die Branche schockierte.

Die Modelle eröffnen OpenAI neue Möglichkeiten, die KI-Software auf mehr Gerätearten zu bringen. Die Modelle können wie auch andere KI-Programme unter anderem Software-Codes schreiben und für einen Nutzer im Netz recherchieren. Sie erstellen nur Text und keine Bilder oder Videos.

Mehr zu Künstlicher Intelligenz:

Analyse
Sorgt die KI wirklich für ein «Job-Blutbad»?
Warum diese KI-App in Italien verboten wurde – und sie in der Schweiz niemand prüft

Verwendete Quellen:

  • Livestream von OpenAI
  • Mitteilung von OpenAI
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

(hkl)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Forensik-Experte erklärt, was mit Dahlmeiers Leichnam am Berg passiert
2
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
3
Erst die Fails – dann alles andere (die Arbeit, möglicherweise)
4
Novak Djokovic wird in Serbien als «Schande» und «falscher Patriot» beschimpft
5
Wenn man es mit den Auto-Modifikationen etwas zu gut meint ...
Meistkommentiert
1
Lehmann verlässt Juventus +++ Freiburgs Doan zur Eintracht
2
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
3
Keller-Sutter und Parmelin beissen in Washington auf Granit
4
Picdump 153 – wer nicht lacht, hat Memes nie geliebt
5
«Sie wollte nicht zuhören» – Trump spricht im TV über Keller-Sutter
Meistgeteilt
1
Weisses Haus: Putin kann Trump nur treffen, wenn er auch Selenskyj trifft
2
Netanjahu: Israel will volle Kontrolle über den Gazastreifen
3
Machen wir eine Zeitreise, gehen wir zusammen an die Street Parade der 90er!
4
Kipppunkt am Great Barrier Reef – Korallen erholen sich nicht mehr genug schnell
5
ZSC-Neuzugang Andreoff wohl bis Ende Jahr out +++ Sommer als Goalie des Jahres nominiert
Amazon enttäuscht die Wall Street – Aktie fällt
Erwartungen mit Quartalszahlen übertroffen, die Aktie fällt trotzdem: Die Wall Street hat von Amazon noch mehr erwartet.
Der weltgrösste Online-Händler enttäuschte die Börsianerinnen und Börsianer mit dem Wachstum seiner Cloud-Sparte AWS und einem verhaltenen Gewinnausblick. Für den Aktienkurs ging es im nachbörslichen Handel um mehr als sechs Prozent abwärts.
Zur Story