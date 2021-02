Digital

Parler ist weitgehend down – jetzt muss der Chef abtreten



Der Chef des umstrittenen Social-Media-Unternehmens, John Matze, muss seinen Hut nehmen.

«Am 29. Januar 2021 hat der Vorstand entschieden, meine Position als CEO von Parler mit sofortiger Wirkung zu beenden. Ich war an dieser Entscheidung nicht beteiligt», sagte Matze in einem Memo an die Mitarbeiter des Unternehmens.

Er sei in den letzten Monaten auf ständigen Widerstand gegen seine Unternehmensvision und seine Ansicht über freie Meinungsäusserung gestossen. Die bei Anhängern von Ex-Präsident Donald Trump beliebte Twitter-Alternative ist derzeit weitgehend offline.

Parler war wegen mangelndem Schutz vor gefährlichen Inhalten im Zusammenhang mit der Belagerung des US-Kapitols am 6. Januar von den App-Stores von Apple und Alphabet, sowie vom Cloud-Hosting-Service von Amazon ausgeschlossen wurde. (sda)

