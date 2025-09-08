wechselnd bewölkt21°
DE | FR
burger
Digital
Donald Trump

Mark Zuckerberg flüstert Donald Trump etwas zu – und das Mikro ist an

President Donald Trump speaks during a dinner in the State Dinning Room of the White House, Thursday, Sept. 4, 2025, in Washington, as first lady Melania Trump and Facebook CEO Mark Zuckerberg listen. ...
Wenn du im Weissen Haus direkt neben dem Präsidenten sitzen darfst.Bild: keystone

Hier flüstert Mark Zuckerberg Trump etwas zu – und das Mikro ist aus Versehen offen

Der Techmilliardär und Meta-Chef kriecht während eines Abendessens beim US-Präsidenten zu Kreuze. Das sollte aber wohl niemand hören.
08.09.2025, 13:0808.09.2025, 13:25
Thomas Wanhoff / t-online
Mehr «Digital»
Ein Artikel von
t-online

Bei einem offiziellen Dinner im Weissen Haus ist Facebook-Gründer Mark Zuckerberg eine Panne unterlaufen. US-Präsident Donald Trump hatte die Chefs der grossen amerikanischen Tech-Konzerne zu einem Abendessen ins Weisse Haus geladen. Zuckerberg wurde nach den Investitionen seines Meta-Konzern gefragt und nannte die Zahl von 600 Milliarden US-Dollar.

Kurze Zeit später wandte er sich an Trump, offenbar nicht wissend, dass das Mikrofon noch offen war. «Sorry, ich war nicht bereit dafür», sagte er zu dem neben ihm sitzenden Präsidenten, «ich war nicht sicher, welche Zahl Sie hören wollten.» Trump lachte und wiederholte es zu seiner Frau Melania.

Auch Microsoft-Gründer Bill Gates, Apple-Chef Tim Cook sowie Sam Altman, Chef von OpenAI, der Entwicklerfirma von ChatGPT, und viele weitere waren am Donnerstagabend (Ortszeit) dabei. «Die brillantesten Köpfe sind an diesem Tisch versammelt», sagte Trump laut US-Medien. «Das ist definitiv eine Gruppe mit hohem IQ.»

Apple-Chef überschlägt sich mit Lob

In Videos war zu hören, wie viele der Anwesenden Trump überschwänglich lobten. Der Präsident fragte Apple-CEO Tim Cook, wie viel seine Firma investieren wolle, und dieser antwortete: «600 Milliarden Dollar. Wir sind sehr stolz, dass wir das tun». Er dankte Trump für die Einladung: «Es ist unglaublich, mit allen hier, vor allem mit Ihnen, zusammenzusitzen», sagte Cook.

Tim Cook, CEO of Apple, turns around before President Donald Trump speaks during a dinner in the State Dinning Room of the White House, Thursday, Sept. 4, 2025, in Washington. At left is OpenAI CEO Sa ...
Hier lächelt Tim Cook (Mitte), der rechts neben Sam Altman sitzt, in die Kamera.Bild: keystone

Und Cook bedankte sich bei Trump dafür, dass er Voraussetzungen geschaffen habe, dass Apple so grosse Investitionen in den USA machen könne. «Das sagt eine Menge über Ihren Fokus und ihre Führung und Ihren Blick auf Innovationen», lobte der Apple-Chef Trump. «Ich möchte Ihnen auch dafür danken, dass Sie amerikanischen Firmen auf der ganzen Welt helfen», fuhr er sein Loblied fort. Er geniesse es, mit der Trump-Regierung zusammenzuarbeiten.

OpenAI-Chef Sam Altman nannte Trump einen Präsidenten, der für Innovationen sei, und dankte ihm dafür.

Sundar Pichai von Google nannte 250 Millionen US-Dollar als Summe, die seine Firma investiere. Auch er dankte Trump «für seine Führung». Die gleichen Worte benutzte der Microsoft-Gründer Bill Gates.

Der grosse Abwesende: Musk

Nicht anwesend bei dem Treffen war Trumps früherer Berater und finanzieller Unterstützer, der Techmilliardär und Tesla-Chef Elon Musk. Mit ihm hatte Trump nach einem Streit über die US-Haushaltspolitik vor wenigen Monaten gebrochen. Er sei zwar eingeladen worden, könne aber «leider» nicht teilnehmen, zitierten US-Medien den Tesa-Chef, der sich öffentlich gegen die Zollpolitik der Trump-Regierung ausgesprochen hat.

Quellen

  • Eigene Beobachtungen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

(t-online)

Kommentar
Wie wir den nächsten Mark Zuckerberg (und Schlimmeres) verhindern
Stell dir vor, du heisst Mark Zuckerberg – und wirst bei Facebook gesperrt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
35 Beweisfotos, die zeigen, dass KI-Fotos herrlich kurios sein können
1 / 37
35 Beweisfotos, die zeigen, dass KI-Fotos herrlich kurios sein können
Ein KI-generierter Trump beim Zubereiten der Urwalddroge Ayahuasca.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Luxusjacht sinkt kurz nach Stapellauf in der Türkei
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Nach 40 Dienstjahren wurde er wie ein Müllsack vor die Türe gestellt – nun ein Happy End
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
5
Trump gibt Dinner für Tech-Giganten – und alle müssen ihm dieselbe Frage beantworten
Meistkommentiert
1
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
2
Bundesrat Jans wird in der E-ID-«Arena» ausgelacht – Hilfe kommt aus der zweiten Reihe
3
Rettet der Akkusativ!
4
Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe + Schwerste russische Angriffe seit Kriegsbeginn
5
Shut up, Boomer und Gen Z – wir Millennials bringen den Frieden!
Meistgeteilt
1
Riedi macht über 250 Plätze gut +++ Guerdat reitet in Calgary aufs Podest
2
Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick
3
Hype und Hetze: Daniel Küblböck wäre jetzt 40 – neue Dok ist schwere Kost
4
«Meine Psyche lag mit mir im Bett – vielleicht sogar unter der Matratze eingeklemmt»
5
Bundeswehr verlegt Gerät für NATO-Übung nach Litauen
BMW zeigt den iX3 – erstes Serien-Elektroauto der «Neuen Klasse»
Der BMW-Konzern hat das erste Serienfahrzeug seiner neuen Elektro-Plattform präsentiert. Los geht’s mit einem Mittelklasse-SUV.
Der neue BMW iX3 ist das erste Modell der komplett neu entwickelten Elektro-Plattform «Neue Klasse» und soll BMW technisch wie wirtschaftlich in eine neue Ära führen.
Zur Story