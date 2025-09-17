sonnig19°
DE | FR
burger
Digital
Elektroauto

Teslas versenkbare Türgriffe – US-Behörden starten Untersuchung

Die US-Strassenverkehrsbehörde untersucht Teslas versenkbare Türgriffe.
Die US-Strassenverkehrsbehörde untersucht Teslas versenkbare Türgriffe.Bild: Shutterstock

Teslas versenkbare Türgriffe können zum Problem werden – US-Behörden starten Untersuchung

Teslas elektrische Türgriffe können blockieren, wenn die Stromzufuhr ausfällt. Meldungen über eingeschlossene Kinder rufen nun die US-Behörden auf den Plan.
17.09.2025, 18:3217.09.2025, 18:32

Bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde sind seit 2018 über 140 Meldungen zu klemmenden oder blockierten Tesla-Türen eingegangen. Die Insassen waren demnach gefangen und die Türen liessen sich auch von aussen nicht mehr öffnen. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hat deshalb am Montag eine Untersuchung eingeleitet und erklärt, dass sie auf zahlreiche Beschwerden von Tesla-Besitzern reagiere.

Im Fokus der Untersuchung stehen neun dokumentierte Meldungen zu Kindern, die in Tesla-Fahrzeugen eingeschlossen waren, weil sich die elektrischen Türgriffe plötzlich nicht mehr betätigen liessen. In der Regel waren die Eltern nicht in der Lage, die Türen ihres Tesla wieder zu öffnen, um ihre Kinder vom Rücksitz zu holen. Die in der Türe versenkten, elektrisch betriebenen Türgriffe seien wegen Problemen mit der Niedervolt-Batterie von aussen nicht zu öffnen gewesen, schreibt die NHTSA.

Fällt diese kleine 12-Volt-Batterie aus, lassen sich die Türen nicht mehr öffnen und müssen manuell entriegelt werden. Insbesondere für kleine, auf den Rücksitzen angeschnallte Kinder ist dies unmöglich. Auch Erwachsene kommen nur noch aus dem Auto, wenn sie wissen, wie man an die manuelle Notverriegelung gelangt.

Die Untersuchung konzentriert sich aktuell auf das Model Y, wobei die Aufsichtsbehörde erklärte, dass sie ausgeweitet werden könnte. Man werde «nicht zögern, Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit zu ergreifen». Die Behörde hat bereits Rückrufe bei Ford und Fisker wegen Türproblemen angeordnet.

Brisanter Bericht

Die eingeleitete Untersuchung kommt nur wenige Tage, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg einen grossen Bericht über Tesla-Besitzer veröffentlichte, die nach Unfällen in ihren Fahrzeugen gefangen waren. In der Reportage «Keine Chance zu entkommen: Wenn Teslas zur Falle werden», dokumentieren drei Journalistinnen mehrere Fälle, in denen Tesla-Fahrer nach Unfällen in ihren Autos eingeschlossen blieben und teils verbrannten. Dies, weil die elektrischen Türgriffe ausfielen oder weder Insassen noch Ersthelfer die mechanische Notentriegelung fanden.

Wo Tesla die Notentriegelung platziert, unterscheidet sich je nach Modell. «Das Model 3 hatte bis 2023 keine mechanische Entriegelung für die hinteren Türen», schreibt Bloomberg und beim neuen Cybertruck fehlten klassische Türgriffe komplett. Die Türen öffnen sich stattdessen von aussen über Knöpfe an den unteren Fensterecken. Viele Rettungsversuche dürften schon an diesem wenig intuitiven Mechanismus scheitern.

Mechanische Notöffnung als Lebensretter

Im Normalfall werden die Türen nach einem Unfall automatisch entriegelt, auch bei versenkten Türgriffen. Der deutsche Verkehrsclub ADAC warnt aber, dass ohne Stromzufuhr nach einem Unfall elektrisch ausfahrbare Griffe im schlimmsten Fall eingefahren bleiben können – mit potenziell fatalen Folgen, etwa bei Fahrzeugbränden.

Stromabhängige und zur Verbesserung der Aerodynamik flach anliegende Türgriffe von Tesla und inzwischen auch anderen Herstellern wie Mercedes und BMW, werden von Experten immer wieder kritisiert. Sie würden nach Unfällen die schnelle Rettung von Insassen erheblich erschweren und «verwandeln die Sekunden nach einem Aufprall in einen Wettlauf gegen den Tod», schreibt Bloomberg.

«Aus Sicht des Mobilitätsclubs garantiert eine mechanische Lösung für das Ausfahren der Türgriffe die besten Chancen, nach einem Crash die Türen von aussen öffnen zu können – auch, wenn die Stromversorgung ausfällt», schreibt der ADAC. Flach anliegende Türgriffe seien nicht grundsätzlich ein Problem, sofern sie sich auch händisch herausklappen lassen.

Versenkte Türgriffe könnten Ersthelfern und Rettungskräften bei Unfällen Probleme bereiten. Passagiere sollten sich vor Fahrtantritt mit der Notentriegelung vertraut machen, rät der ADAC.
Versenkte Türgriffe könnten Ersthelfern und Rettungskräften bei Unfällen Probleme bereiten. Passagiere sollten sich vor Fahrtantritt mit der Notentriegelung vertraut machen, rät der ADAC.bild: tesla

Das Thema beschäftigt die Behörden auch in anderen Ländern: In China prüft eine führende Aufsichtsbehörde inzwischen ein Verbot vollständig versenkter Türgriffe.

(oli)

Mann und zwei Kinder sterben in brennendem Tesla – Helfer bekam Tür nicht auf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
dmark
17.09.2025 18:55registriert Juli 2016
Man müsste etwas erfinden, wie man die Fenster oder Türen von Hand - ganz ohne Strom - öffnen könnte.
Da gab es früher mal einige gute Ideen, welche dann aber wieder verworfen wurden...
Nannte sich "Türgriff" und Fensterkurbel".
Ist aber wohl zu teuer gewesen?
210
Melden
Zum Kommentar
6
Meistgelesen
1
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
2
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
3
Das war mal unsere Zukunft
4
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
FCSG holt weiteren Stürmer +++ Mourinho bald neuer Benfica-Trainer?
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
4
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
5
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
Meistgeteilt
1
Russland bremst mit Drohnenangriffen ukrainische Bahn aus
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
Weniger Zölle: Mercosur-Freihandelsabkommen ein «wichtiger Lichtblick»
5
Real muss wochenlang auf Alexander-Arnold verzichten + Ludovic Waeber fällt lange aus
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
Elon Musk hat sich Tesla-Aktien im grossen Stil gesichert und so einen Kurssprung ausgelöst. Was dies mit einem beispiellosen Vergütungspaket zu tun hat und worum es ihm wirklich geht.
Der Aktienkurs des US-Elektroautoherstellers Tesla ist in den letzten Tagen hochgeschnellt. Grund dafür sind weder neue Modelle noch gute Verkaufszahlen. Für den Kurssprung sorgte einmal mehr Elon Musk, der sich am Freitag weitere 2,57 Millionen Anteile am Unternehmen im Gesamtwert von rund einer Milliarde Dollar sicherte. Die Möglichkeit dazu hatte ihm der Tesla-Vorstand eingeräumt, mit der Begründung, Tesla müsse seinen Chef motivieren, sich angesichts seiner zahlreichen anderen Interessen und Unternehmen wieder stärker auf Tesla zu konzentrieren.

Es ist Musks grösster einzelner Aktienkauf bislang. Bei einem geschätzten Vermögen von 435 Milliarden Dollar kann sich dies der reichste Mensch der Welt problemlos leisten. In Tesla hat der Milliardär allerdings seit Februar 2020 nicht mehr investiert.

Warum also jetzt?

Auf den ersten Blick scheint es ein Versuch zu sein, neues Vertrauen für das Unternehmen zu gewinnen, das zuletzt schwächelte. Nicht vertrauensbildend war auch, dass in den vergangenen Monaten prominente Anteilseigner aus dem engsten Umfeld von Elon Musk Tesla-Aktien abstiessen.
Zur Story