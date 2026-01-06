Der neue Elektro-SUV BMW i3X knackt laut Hersteller die 800-Kilometer-Marke. Bild: BMW

E-Auto, Wasserstoff-SUV und Verbrenner: Diese neuen Modelle wirbeln den Markt auf

BMW jagt die Elektro-Konkurrenz mit einer radikal neuen Plattform, Hyundai trimmt das Wasserstoff-SUV auf Langstrecke. Und Kia wagt die Kehrtwende. Die wichtigsten Neuheiten des Monats.

Markus Abrahamczyk / t-online

Mehr «Digital»

Ein Artikel von

Wer zum Jahresbeginn ein neues Auto kaufen möchte, muss sich entscheiden: Strom, Wasserstoff oder klassischer Sprit? In den Schauräumen der Händler treffen jetzt drei technologische Gegensätze aufeinander.

BMW will mit dem ersten Modell der «Neuen Klasse» den E-Markt dominieren, Hyundai verfeinert die Brennstoffzelle und Kia besetzt eine Marktlücke.

Ob maximale Reichweite, Tanken in fünf Minuten oder bewährte Benziner-Technik: Dieser Januar bietet für jeden Fahrertyp die passende Antwort.

1. BMW iX3

Elektro-SUV knackt laut Hersteller die 800-Kilometer-Marke

1 / 19 Das neue Elektrauto iX3 von BMW BMW hat mit dem iX3 das erste Serienfahrzeug seiner neuen Plattform «Neue Klasse» präsentiert. quelle: bmw

Mit dem iX3 stellt BMW sein erstes Modell vor, das auf einer rein elektrischen Plattform basiert. Damit wagen die deutschen Autobauer den radikalsten Umbruch seit dem i3 von 2013 – oder seit Jahrzehnten.

Das Mittelklasse-SUV setzt auch technisch neue Massstäbe: Ein 800-Volt-System ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 400 kW. Damit lädt der Akku in nur 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent.

Je nach Ausstattung sollen Langstreckenfahrer damit bis zu 805 Kilometer am Stück schaffen. Herzstück bleibt der leistungsfähige Bordrechner «Heart of Joy». Er steuert Antrieb und Fahrwerk zentral, wodurch der Wagen deutlich agiler ist als bisherige Elektro-SUVs.

Der iX3 50 xDrive kostet mindestens 68'900 Euro. Erst im Laufe des Jahres folgt ein günstigeres Basismodell für rund 60'000 Euro. In der der Schweiz ist BMWs neuer Elektro-SUV zu einem Basispreis von 78'000 Franken erhältlich. Die ersten Fahrzeuge werden voraussichtlich ab März 2026 an Schweizer Händler ausgeliefert.

Was ist die «Neue Klasse»? BMWs Erfolgs-Modellreihe lief 1962 bis 1972 vom Band und etablierte den deutschen Autohersteller in der Mittel- und oberen Mittelklasse. Bekannteste Modelle waren der BMW 1500 und das BMW 2000 Coupé. 2023 wurde der Name für eine neue Generation von Elektroautos wiederbelebt. Der BMW 1500 aus dem Jahr 1963. Bild: imago-images.de

2. Hyundai Nexo

In fünf Minuten vollgetankt

Der neue Nexo wurde im April 2025 enthüllt. Bild: keystone

Hyundai verfeinert die Brennstoffzelle und schickt die zweite Generation des Nexo auf die Strasse. In nur fünf Minuten tankt das SUV Wasserstoff für eine Reichweite von 700 Kilometern. Aus dem Auspuff entweicht lediglich Wasserdampf. Der neue Nexo leistet 190 kW (258 PS). Eine aktive Geräuschunterdrückung und spezielle Reifen schlucken Fahrgeräusche fast vollständig.

Ein Novum für Wasserstoff-Pkw: Der Wagen darf Anhänger bis zu einem Gewicht von 1000 Kilogramm ziehen. Im Cockpit blickt der Fahrer auf ein gebogenes Display, das auf KI-Spracherkennung hört.

3. Kia K4

Der Benziner-Nachfolger des Ceed

Kia bricht mit dem Trend und ersetzt den Ceed durch den neuen K4. Während die Branche elektrisiert, verzichtet dieser kompakte Fünftürer vollständig auf E-Motoren. Optisch ähnelt er den futuristischen Elektro-Modellen der Marke, unter der Haube arbeiten jedoch klassische Benziner mit bis zu 180 PS.

Markant: Das Heck des Kia K4 fällt durch seine Breite und die Form der Rückleuchten auf. Bild: Kia

Trotz Verbrennungstechnik fährt der K4 digital vorn mit: Ein Panoramadisplay und Updates über das Mobilfunknetz bringen die Technik der Stromer in die Kompaktklasse.

Quellen

(dsc/t-online)