wechselnd bewölkt12°
DE | FR
burger
Digital
Google

Diese Google-Pixel-Phones können per Satellit einen Notruf absetzen

Pixel 9 und Pixel 9a von Google im Vergleich.
Nicht alle Smartphones von Google bieten die Option «Notruf über Satellit».Bild: watson

Diese Google-Pixel-Phones können via Satellit einen Notruf absetzen

Kein Netz, kein Problem: Viele Pixel-Smartphones können per Satellit die Rettung alarmieren, auch Googles neues Einsteigermodell Pixel 10a. Was man beim Notruf beachten muss – und wie es mit iPhones ist.
24.02.2026, 17:2124.02.2026, 17:42
Ein Artikel von
t-online

Mit dem neuen Pixel 10a bietet Google die Satelliten-Notruf-Funktion erstmals auch für sein Einstiegs-Smartphone an. Mit dem Feature lässt sich der Rettungsdienst auch dann alarmieren, wenn es kein Mobilfunknetz oder WLAN gibt, sei es in einem Funkloch oder tatsächlich irgendwo draussen in der Wildnis.

Das Smartphone bietet die Option «Notruf über Satellit» automatisch an, wenn man die jeweilige Notrufnummer des Landes wählt, aber keine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung verfügbar ist.

Funktioniert in weiten Teilen Europas und Nordamerikas

«Notruf über Satellit» funktioniert in weiten Teilen Europas und Nordamerikas, eine aktuelle Abdeckungstabelle nach Ländern findet sich auf Googles Supportseiten. Derzeit funktioniert der Notruf über Satellit in diesen Ländern:

  • Australien
  • Österreich
  • Belgien
  • Bulgarien
  • Kanada
  • Kroatien
  • Zypern
  • Tschechien
  • Dänemark
  • Estland
  • Finnland
  • Frankreich
  • Deutschland
  • Griechenland
  • Ungarn
  • Irland
  • Italien
  • Lettland
  • Liechtenstein
  • Litauen
  • Luxemburg
  • Niederlande
  • Norwegen
  • Polen
  • Portugal
  • Puerto Rico
  • Rumänien
  • Slowakei
  • Slowenien
  • Spanien
  • Schweden
  • Schweiz
  • Vereinigtes Königreich
  • USA

Wie genau der Notruf funktioniert, beschreibt Google in einem Blogeintrag. Wichtig ist, die Anweisungen auf dem Display genau zu verfolgen, um das Smartphone für die Satellitenverbindung richtig zu positionieren. Auch Hindernisse wie Bäume, Gelände oder Gebäude können das Signal blockieren. «In diesem Fall musst du dich an einen neuen Ort begeben, an dem du freie Sicht auf den Himmel hast», schreibt Google.

Diese Pixel-Modelle können übers All Retter rufen

Der Vorgänger des neuen Pixel 10a, das Mittelklasse-Modell Pixel 9a, hatte die Satelliten-SOS-Funktion noch nicht, da es ein älteres Modem nutzte. Bislang war dieses SOS-Feature daher Googles Smartphone-Oberklasse ab der 9. Pixel-Generation vorbehalten, also den Modellen:

  • Pixel 9/10
  • Pixel 9/10 Pro
  • Pixel 9/10 Pro XL
  • Pixel 9/10 Pro Fold

Künftig erhalten auch Googles Einsteigermodelle der A-Serie den Satelliten-Notruf. Den Anfang macht wie erwähnt das Pixel 10a

Und was ist mit Smartwatches und iPhones?

Hinzu gesellt sich eine Smartwatch: Die Pixel Watch 4 (LTE) ist ebenfalls fit für den «Notruf über Satellit».

Auch Apple bietet einen Sat-Notruf – er ist auf allen iPhones ab dem Modell 14 verfügbar, wenn iOS 16.1 oder höher installiert ist.

Verwendete Quellen:

(t-online/oli)

Mehr Infos zu Googles Pixel 10a

Google bringt das perfekte Smartphone für alle, die einfach ein vernünftiges Handy wollen
Diese wichtige Handy-Funktion kann dein Leben retten – 68% der Schweizer kennen sie nicht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
2 Jahre Ukraine-Krieg in 34 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ausschreitungen in Mexiko nach Tod von El Mecho
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Die Schlinge zieht sich zu – eine unglaubliche Woche im Karikaturen-Rückblick
Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter -User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Zur Story