Diese Google-Pixel-Phones können via Satellit einen Notruf absetzen

Kein Netz, kein Problem: Viele Pixel-Smartphones können per Satellit die Rettung alarmieren, auch Googles neues Einsteigermodell Pixel 10a. Was man beim Notruf beachten muss – und wie es mit iPhones ist.

Mit dem neuen Pixel 10a bietet Google die Satelliten-Notruf-Funktion erstmals auch für sein Einstiegs-Smartphone an. Mit dem Feature lässt sich der Rettungsdienst auch dann alarmieren, wenn es kein Mobilfunknetz oder WLAN gibt, sei es in einem Funkloch oder tatsächlich irgendwo draussen in der Wildnis.

Das Smartphone bietet die Option «Notruf über Satellit» automatisch an, wenn man die jeweilige Notrufnummer des Landes wählt, aber keine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung verfügbar ist.

Funktioniert in weiten Teilen Europas und Nordamerikas

«Notruf über Satellit» funktioniert in weiten Teilen Europas und Nordamerikas, eine aktuelle Abdeckungstabelle nach Ländern findet sich auf Googles Supportseiten. Derzeit funktioniert der Notruf über Satellit in diesen Ländern:

Australien

Österreich

Belgien

Bulgarien

Kanada

Kroatien

Zypern

Tschechien

Dänemark

Estland

Finnland

Frankreich

Deutschland

Griechenland

Ungarn

Irland

Italien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Niederlande

Norwegen

Polen

Portugal

Puerto Rico

Rumänien

Slowakei

Slowenien

Spanien

Schweden

Schweiz

Vereinigtes Königreich

USA

Wie genau der Notruf funktioniert, beschreibt Google in einem Blogeintrag. Wichtig ist, die Anweisungen auf dem Display genau zu verfolgen, um das Smartphone für die Satellitenverbindung richtig zu positionieren. Auch Hindernisse wie Bäume, Gelände oder Gebäude können das Signal blockieren. «In diesem Fall musst du dich an einen neuen Ort begeben, an dem du freie Sicht auf den Himmel hast», schreibt Google.

Diese Pixel-Modelle können übers All Retter rufen

Der Vorgänger des neuen Pixel 10a, das Mittelklasse-Modell Pixel 9a, hatte die Satelliten-SOS-Funktion noch nicht, da es ein älteres Modem nutzte. Bislang war dieses SOS-Feature daher Googles Smartphone-Oberklasse ab der 9. Pixel-Generation vorbehalten, also den Modellen:



Pixel 9/10

Pixel 9/10 Pro

Pixel 9/10 Pro XL

Pixel 9/10 Pro Fold

Künftig erhalten auch Googles Einsteigermodelle der A-Serie den Satelliten-Notruf. Den Anfang macht wie erwähnt das Pixel 10a

Und was ist mit Smartwatches und iPhones?

Hinzu gesellt sich eine Smartwatch: Die Pixel Watch 4 (LTE) ist ebenfalls fit für den «Notruf über Satellit».

Auch Apple bietet einen Sat-Notruf – er ist auf allen iPhones ab dem Modell 14 verfügbar, wenn iOS 16.1 oder höher installiert ist.

