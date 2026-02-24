Diese Google-Pixel-Phones können via Satellit einen Notruf absetzen
Mit dem neuen Pixel 10a bietet Google die Satelliten-Notruf-Funktion erstmals auch für sein Einstiegs-Smartphone an. Mit dem Feature lässt sich der Rettungsdienst auch dann alarmieren, wenn es kein Mobilfunknetz oder WLAN gibt, sei es in einem Funkloch oder tatsächlich irgendwo draussen in der Wildnis.
Das Smartphone bietet die Option «Notruf über Satellit» automatisch an, wenn man die jeweilige Notrufnummer des Landes wählt, aber keine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung verfügbar ist.
Funktioniert in weiten Teilen Europas und Nordamerikas
«Notruf über Satellit» funktioniert in weiten Teilen Europas und Nordamerikas, eine aktuelle Abdeckungstabelle nach Ländern findet sich auf Googles Supportseiten. Derzeit funktioniert der Notruf über Satellit in diesen Ländern:
- Australien
- Österreich
- Belgien
- Bulgarien
- Kanada
- Kroatien
- Zypern
- Tschechien
- Dänemark
- Estland
- Finnland
- Frankreich
- Deutschland
- Griechenland
- Ungarn
- Irland
- Italien
- Lettland
- Liechtenstein
- Litauen
- Luxemburg
- Niederlande
- Norwegen
- Polen
- Portugal
- Puerto Rico
- Rumänien
- Slowakei
- Slowenien
- Spanien
- Schweden
- Schweiz
- Vereinigtes Königreich
- USA
Wie genau der Notruf funktioniert, beschreibt Google in einem Blogeintrag. Wichtig ist, die Anweisungen auf dem Display genau zu verfolgen, um das Smartphone für die Satellitenverbindung richtig zu positionieren. Auch Hindernisse wie Bäume, Gelände oder Gebäude können das Signal blockieren. «In diesem Fall musst du dich an einen neuen Ort begeben, an dem du freie Sicht auf den Himmel hast», schreibt Google.
Diese Pixel-Modelle können übers All Retter rufen
Der Vorgänger des neuen Pixel 10a, das Mittelklasse-Modell Pixel 9a, hatte die Satelliten-SOS-Funktion noch nicht, da es ein älteres Modem nutzte. Bislang war dieses SOS-Feature daher Googles Smartphone-Oberklasse ab der 9. Pixel-Generation vorbehalten, also den Modellen:
- Pixel 9/10
- Pixel 9/10 Pro
- Pixel 9/10 Pro XL
- Pixel 9/10 Pro Fold
Künftig erhalten auch Googles Einsteigermodelle der A-Serie den Satelliten-Notruf. Den Anfang macht wie erwähnt das Pixel 10a
Und was ist mit Smartwatches und iPhones?
Hinzu gesellt sich eine Smartwatch: Die Pixel Watch 4 (LTE) ist ebenfalls fit für den «Notruf über Satellit».
Auch Apple bietet einen Sat-Notruf – er ist auf allen iPhones ab dem Modell 14 verfügbar, wenn iOS 16.1 oder höher installiert ist.
