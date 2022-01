Daimler hat in der Nacht auf Dienstag einen Elektroauto-Prototyp mit rekordverdächtiger Reichweite und äusserst tiefem Stromverbrauch vorgestellt. Der Mercedes-Benz Vision EQXX soll mit einer einzigen Akkuladung 1000 Kilometer weit kommen. Das Konzeptfahrzeug wurde zum Auftakt der bekannten Elektronikfachmesse CES in Las Vegas im Rahmen einer virtuellen Präsentation enthüllt.

«Fake it till you make it»: Warum Elizabeth Holmes nun eine lange Gefängnisstrafe droht

«Fake it till you make it»: Warum Elizabeth Holmes nun eine lange Gefängnisstrafe droht

Sie schwärmte für den Apple-Vordenker Steve Jobs, umgarnte einflussreiche alte Männer und versprach eine Revolution des Geschäfts mit Bluttests. Doch der Erfolg von Elizabeth Holmes' Firma Theranos war auf Sand gebaut. Nun muss die einstige Vorzeigeunternehmerin wohl ins Gefängnis.

Auf den ersten Blick kommt das Urteil gegen die einstige Vorzeigeunternehmerin Elizabeth Holmes, das zwölf Geschworene am Montag in einem Bundesgericht in San Jose (Kalifornien) fällten, einem Erfolg für die Beschuldigte gleich. In vier der elf Anklagepunkte wurde die einstige Chefin des Technologiekonzerns Theranos freigesprochen. In drei weiteren Anklagepunkten konnten sich die Geschworenen auch nach 50 Stunden – so lange dauerten die Beratungen hinter verschlossenen Türen – nicht auf ein Urteil einigen.