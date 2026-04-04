Nebel
DE | FR
burger
Digital
EU

Online-Plattformen dürfen nicht mehr nach Kinderpornografie scannen

Online-Plattformen dürfen nicht mehr nach Kinderpornografie scannen

04.04.2026, 06:4704.04.2026, 06:47

Seit heute dürfen Online-Plattformen in der EU im Kampf gegen Kinderpornografie keine private Kommunikation mehr durchsuchen. Eine Übergangsregelung für die sogenannte freiwillige «Chatkontrolle» ist ausgelaufen, über eine dauerhafte Lösung wird in der Europäischen Union noch verhandelt.

Eine zeitlich befristete Ausnahme von europäischen Datenschutzregeln hatte es den Anbietern von Online-Kommunikation erlaubt, auch privat gesendete Inhalte auf Darstellungen von Kindesmissbrauch zu kontrollieren. Unternehmen wie WhatsApp, Instagram, Microsoft und Google konnten etwa Inhalte mit automatisierten Programmen scannen, um verbotene Darstellungen von sexuellem Kindesmissbrauch aufzuspüren und zu melden. Dabei ging es vor allem um Bilder und Videos.

Bisher keine Einigung in Verhandlungen

Eine erneute Verlängerung der Übergangslösung scheiterte, weil das Europäische Parlament die Ausnahme beschränken wollte. Nach dem Willen eines Grossteils der Abgeordneten sollten Kontrollen etwa nur bei konkreten Verdachtsfällen möglich sein. Solchen Einschränkungen wollten die EU-Staaten bisher allerdings nicht zustimmen.

Beide Seiten verhandeln nun, wie eine dauerhafte Lösung aussehen könnte. Ob und wann sie sich einigen, ist offen. Zunächst greifen nun wieder die europäischen Datenschutzregeln. Unabhängig von der europäischen Diskussion über «Chatkontrolle» können deutsche Ermittlungsbehörden in konkreten Strafverfahren auch weiterhin auf private Kommunikation zugreifen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
88 Kommentare
Zum Login
user avatar
Weil wir die Kommentar-Debatten weiterhin persönlich moderieren möchten, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion 24 Stunden nach Publikation einer Story zu schliessen. Vielen Dank für dein Verständnis!
Die beliebtesten Kommentare
avatar
International anerkannter Experte für ALLES
04.04.2026 07:44registriert Juli 2021
Unter der Ausrede „Kinderpornografie bekämpfen“ wird Massenüberwachung ausgerollt. Gut, dass das endlich gestoppt wird.

Wer Kinderpornos wirklich bekämpfen will, muss an die Quelle (Produktion), nicht an den Vertrieb.
15458
Melden
Zum Kommentar
avatar
slnstrm
04.04.2026 07:37registriert August 2023
Wer Verschlüsselung brechen will, hat nichts verstanden.🤷‍♂️
849
Melden
Zum Kommentar
avatar
Squawk 7700
04.04.2026 08:06registriert Mai 2025
Ich sehe das sehr Kritisch. Schlussendlich ist das eine fehleranfällige Massenüberwachung. Und als nächstes kommen dann Wünsche auf, dass man auch nach linksextremen und rechtsextremen Straftaten scannen will, nach Drogenhandel, Steuerhinterziehung und Geldwäsche oder nach rassistischen bemerkungen. Das tönt zwar schön und gut, ist aber brandgefährlich wenn Politiker entscheiden können, was überwacht wird.
9623
Melden
Zum Kommentar
88
Diese Spiele gehören ins Osternest
Die vergangenen Monate haben starke Videospiele gebracht – von gnadenloser Samurai-Action über Survival-Horror bis zu entspanntem Inselaufbau. Unsere Highlights für Ostern.
Die Spielebranche hat zum Jahresbeginn ordentlich Gas gegeben: Kaum ein Genre, das nicht bedient worden wäre. Ob man sich lieber durch ein Yokai-verseuchtes Japan kämpft, in Raccoon City zu überleben versucht oder gemeinsam mit Freunden eine Wüstenwelt erkundet – die Auswahl an Spieletiteln ist gross. Hier ein paar Tipps für die Ferien und das Osterwochenende.
Zur Story