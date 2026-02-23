bedeckt
Studie: KI-generierte Gesichter tricksen auch Super Recognizer aus

Super Recognizer im Test. Beispiele für reale und KI-generierte Gesichter, die in einem wissenschaftlichen Experiment verwendet wurden. (Feb. 2026)
Beispiele für reale und KI-generierte Gesichter, die in dem wissenschaftlichen Experiment verwendet wurden.Bild: Screenshot: wiley.com

KI-generierte Gesichter tricksen laut Studie sogar Experten aus

Selbst menschliche «Super Recognizer» haben offenbar Mühe, die von künstlicher Intelligenz erzeugten Bilder zu erkennen.
23.02.2026, 09:0823.02.2026, 09:08

Von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellte Bilder und Videos wirken mittlerweile oft täuschend real: Sogar sogenannte «Super Recognizer» haben laut einer Studie Probleme damit, echte Gesichter von solchen zu unterscheiden, die mit KI generiert wurden.

Obwohl Super Recognizer eine besondere Begabung haben, Gesichter wiederzuerkennen und dadurch Personen zu identifizieren, schnitten sie in einer im «British Journal of Psychology» veröffentlichten Studie nur leicht besser als eine Kontrollgruppe ohne solche Fähigkeiten.

Psychologen der Universität von New South Wales in Sydney und der Australischen Nationaluniversität haben dazu 125 Menschen, darunter 36 sogenannte Super Recognizer, einen entsprechenden Onlinetest absolvieren lassen.

Super Recognizer nicht sehr viel besser im Test

Darin bekamen die Teilnehmenden Bilder von Gesichtern gezeigt und wurden gefragt, ob diese echt oder KI-generiert sind. Wie die Forscher angeben, lag die Genauigkeit der sogenannten Super Recognizer bei der Erkennung KI-generierter Gesichter im Durchschnitt bei 57 Prozent, also nur knapp über dem Niveau von 50 Prozent, dass die Kontrollgruppe erreichte.

Zum Vergleich: Bei der Identifikation menschlicher Gesichter erreichen sie häufig eine Genauigkeit von über 90 Prozent. Das deute darauf hin, dass für die Erkennung von KI-Gesichtern andere Fähigkeiten notwendig seien als bei der Erkennung von realen Gesichtern, so die Forscher.

Super Recognizer werden aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten häufig in der Kriminalistik eingesetzt – auch in der Schweiz. Die St. Galler Polizeien setzen zum Beispiel seit Mitte 2024 auf Menschen mit überdurchschnittlichen Fähigkeiten, Gesichter wiederzuerkennen. Sie vergleichen etwa Überwachungsbilder mit Fahndungsbildern.

Quellen

(sda/dpa)

