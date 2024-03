Kommt GTA6 eher früher als später? Kuriose Stellenanzeige macht Fans Hoffnung

Das Jahr hat erst gerade begonnen, doch Gamerinnen und Gamer freuen sich bereits auf das nächste. Dann nämlich soll der heissersehnte Blockbuster von Rockstar erscheinen: «Grand Theft Auto 6» (GTA6). Während das Releasejahr 2025 seit der Veröffentlichung des Trailers bekannt ist, wird über den Zeitpunkt noch spekuliert. Kommt das Spiel bereits im Frühling? Oder doch erst im Herbst? Die Finanzpläne des Entwicklerstudios Take Two legen dabei eher einen Release im Früjahr nahe.

«Wir haben grosses Vertrauen in unsere bahnbrechende Pipeline für das Finanzjahr 2025 und darüber hinaus.» Strauss Zelnick, CEO von Take Two

Nun macht eine kuriose Stellenanzeige den Fans noch mehr Hoffnung auf einen Release früher im Jahr. Konkret hat das Studio Rockstar Games auf seiner Website einen Job für «Localisation Tester – Russia» ausgeschrieben. Dieser ist für ein Jahr befristet, also bis März 2025. Ein Localisation Tester soll feststellen, dass ein Game für einen bestimmten Markt – in diesem Fall Russland – optimiert wird. Die Person überprüft also, ob die Übersetzungen und Logos in der Gamewelt stimmen und Sinn machen.

Nun würde es im Falle eines Releases Ende 2025 keinen Sinn machen, diese Stelle nur bis März 2025 zu führen. Schliesslich finden die Tests eher gegen Ende des Entwickklungszyklus statt. Zusammen mit der Aussage des Take-Two-CEOs Strauss Zelnick besteht also durchaus Grund zur Hoffnung, dass wir uns bereits in einem Jahr in die wilde Welt von GTA6 stürzen können. (leo)