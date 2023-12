Was uns der Trailer alles zu GTA 6 verrät

Eigentlich hätten wir den Trailer erst einige Stunden später serviert bekommen sollen, Rockstar hat weiterhin mit Leak-Problemen zu kämpfen. Nun denn, die ersten Bilder – und die ersten Informationen – zu GTA 6 sind da und die lassen das Gamer-Herz höher schlagen. Was wir nun alles über das Spiel wissen und ein paar Punkte, die du eventuell verpasst haben könntest, findest du hier:

Riesige und vielfältige Welt

Helikopter, Flugzeuge, Drohnen und Jetskis: Die riesige Karte wird sich mit unterschiedlichen Verkehrsmittel entdecken lassen. Bild: reddit/rockstar

Bereits im Voraus gab es Spekulationen darüber, nun hat es der Trailer bestätigt: In GTA 6 bewegen wir uns in Vice City. Die Karte ist stark an Florida und besonders an Miami angelehnt. Es wartet eine pulsierende Stadt, gefährliche Sümpfe und weisse Strände auf die Spielerinnen und Spieler.

Irre Charaktere

Florida Man in Action. Bild: reddit/rockstar

Und was platziert Rockstar auf dieser vielfältigen Karte? Vielfältige Charaktere. Da wäre zum Beispiel ein älterer Herr im String, eine Frau mit zwei Hämmern und jede Menge Gesichtstattoos – also ein realistisches Abbild Floridas der USA.

Game vs. Realität. Bild: reddit/rockstar

Die Frau mit den beiden Hämmern beispielsweise geht auf eine Frau aus Los Angeles zurück, die unter rassistischem Gebrüll das Auto ihrer Nachbarin zertrümmerte.

Cars, Cars, Cars

Autos in allen Farben und Formen. Bild: Rockstar

Wer sich mit GTA bereits etwas auskennt, der weiss: Wird nicht gerade geschossen, rast man wohl gerade in einem Auto von einer Schiesserei weg – oder darauf zu. Auch diese Zeit will wohl genützt sein und deshalb müssen jede Menge schicker Autos her. Und auch diese erhielten im Trailer ihre Aufmerksamkeit.

Gangster's Paradise

Die beiden Hauptcharaktere: Lucia und Jason. Bild: reddit/rockstar

Bestätigt wurde weiter, dass es erstmals einen weiblichen Hauptcharakter zu spielen gibt – Lucia. Mit ihr und Jason tauchen die Spieler dann auch ganz im Stile von Bonnie und Clyde in die Unterwelt ein. GTA bleibt seinem Gangster-Genre treu.

Pißwasser, Gesichtstattoos und Alligatoren

Was. Zur. Hölle. Ist. Hier. Los. Bild: Rockstar/watson

Dabei wird auch im Trailer klar, dass die Gangster-Welt von GTA nicht traurig, trist und trübe wird. Im Gegenteil: Da spaziert auch mal ein Alligator in einen Supermarkt, die alkoholfreie Version des Bieres heisst «Pisswasser Nein» und der eine oder andere Kriminelle fällt durch irre Gesichtstattoos auf.

Wahnsinnige Grafik

Da will man direkt eintauchen. Bild: Rockstar

Ebenfalls positiv überraschend sind die ersten Hinweise auf die Spielgrafik. Die Details, das Licht, eigentlich alles erscheint in fast realistischer Auflösung. Ob das Spiel die Versprechen aus dem Trailer dann tatsächlich einlösen kann, steht auf einem anderen Blatt.

(Anti-)Social Media

Road Rage gibt es auch in Vice City. Bild: reddit/rockstar

Obwohl man der GTA-Reihe durchaus Gewaltverherrlichung vorwerfen kann, ein bisschen Gesellschaftskritik gibt es auch. Im neuesten Teil der Reihe scheint sich diese besonders auf Social Media zu fokussieren. Immer wieder werden irre Clips gezeigt, die Menschen blossstellen und wer genau hinschaut, findet auf jedem Bild jemanden, der sich für den perfekten Post verbiegt.

Wäre ja bedauerlich, wenn der schöne Tag am Strand mit der Freundin nicht für die Nachwelt festgehalten würde. Bild: reddit/rockstar

Wir brauchen Geduld

Erst die Freude, dann der Crash. Bild: reddit

Grand Theft Auto bleibt sich in vielen Punkten also treu. Kein Wunder, erschüttert der Trailer die Game-Welt wie ein Erdbeben. Nun steht Rockstar aber vor der Aufgabe, diesen Hype über zwei Jahre aufrechtzuerhalten, denn leider erscheint das Spiel erst 2025. (leo)