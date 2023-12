Der Trailer zu GTA 6 ist da – und er ist genau so verrückt, wie wir es gehofft haben

In wessen Rolle die Fans dabei schlüpfen, ist jedoch unklar. Verschiedene Leaks nannten verschiedene Namen und immer wieder kam das Gerücht auf, dass in GTA 6 erstmals auch eine Frau eine der Hauptrollen übernimmt. Das scheint der Trailer zu bestätigen: Immer wieder ist ein Paar zu sehen, die Frau sagt: «Wir schaffen es nur als Team, hier lebend rauszukommen.» Ein Hinweis auf einen Koop-Modus? Mal schaun.

Übereinstimmenden Informationen zufolge dürfte das Game im fiktiven, aber an Miami angelehnten Ort Vice City spielen. Das deckt sich nun auch mit dem veröffentlichten Trailer. Die Geschichte soll sich um den mit Südamerika verbundenen Drogenhandel und -schmuggel drehen. Deshalb sei auch ein Besuch im südlichen Kontinent möglich.

Was wissen wir sonst noch zu GTA 6?

Bereits im September 2022 sahen Gamerinnen und Gamer die ersten Gameplay-Schnipsel von GTA 6. In einem Mega-Leak ist ein 90-minütiges Video einer frühen Entwicklerversion des Spiels im Netz aufgetaucht. Ein Hacker hatte es veröffentlicht, nachdem er Rockstar damit erfolglos erpressen wollte.

Was ist mit den Leaks?

Fraglich ist hingegen, ob das Game auch für ältere Konsolen wie die PS4 oder die Xbox One erscheint. Auch über eine PC-Version gibt es bislang keine Hinweise. Eine solche dürfte – wenn überhaupt – erst einige Zeit später veröffentlicht werden. So, wie es auch bei GTA 5 der Fall war.

GTA 6 wird definitiv für die Playstation 5 erscheinen. Weiter gibt es zwar Gerüchte, wonach sich Sony die Rechte am neuen GTA exklusiv gesichert haben soll, Experten erscheint dies jedoch unwahrscheinlich. Somit dürfte das Spiel auch für die Xbox Series X/S entwickelt werden.

PS5-Besitzer kommen definitiv in den Genuss von GTA 6.

PS5-Besitzer kommen definitiv in den Genuss von GTA 6. Bild: Shutterstock

Als Grund nannte Strauss Zelnick, der CEO des Unternehmens, die Entwicklung «bahnbrechender Titel» und «neue Rekorde in der operativen Leistung». Das klingt ziemlich nach einem Blockbuster-Game, wie es GTA aller Wahrscheinlichkeit nach sein wird.

Das deckt sich mit den Experteneinschätzungen, die mit einem Release frühestens 2024 und spätestens 2025 gerechnet hatten. Dies, weil das Entwicklerstudio Take Two im Mai 2023 für diesen Zeitraum massive Gewinne prognostizierten.

Einen genauen Veröffentlichungstermin gibt es keinen, allerdings heisst es am Ende des Trailers, dass GTA 6 im Jahr 2025 erscheinen soll .

Das Interesse ist gewaltig: Innerhalb von nur sieben Stunden schauten sich schon 40 Millionen Menschen den Trailer an.

Eigentlich hätte der Trailer am Dienstag um 14.45 Uhr Schweizer Zeit veröffentlicht werden sollen. Rockstar hat aber vorgegriffen und das eineinhalbminütige Video schon am Montag (Ortszeit) ins Netz gestellt. Das ist er:

Was wissen wir sonst noch zu GTA 6?

Was ist mit den Leaks?

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Helden der Populärkultur in unserem Alltag

Die Ukraine steckt fest – an der Front fehlt es wieder an allem

Israel hat Pumpen zur Flutung von Gaza-Tunnel +++ 260'000 neue Waffenscheine in Israel

Selenskyj per Video in US-Senat +++ Putin: «Beziehung zu Deutschland gesprengt»

Heller war der Advent in Saint-Maurice noch nie

So herumzufahren ist definitiv eine dumme Idee – vor allem, wenn du keinen Ausweis hast

So sieht die Schweiz in 60 Jahren aus – wenn wir nicht aufpassen

Europäische Autoindustrie fordert mehr Anreize für Kauf von E-Autos

Die europäische Autoindustrie will von der Politik mehr Anreize für den Kauf von Elektroautos. In einem am Mittwoch vorgestellten Manifest fordert der Branchenverband Acea eine «Ausweitung von Kaufanreizen, Beschaffungsprogrammen und Steuervorteilen für Verbraucher und Unternehmen».