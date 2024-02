So präsentieren sich die Filialmitarbeitenden der Baloise. Bild: Baloise

In GTA 5 kannst du jetzt eine Baloise-Filiale besuchen – mit echten Angestellten

Die Schweiz ist ein Land voller Game-Enthusiasten. Zu den beliebtesten Spielen gehört die Online-Welt von Grand Theft Auto 5, kurz GTA 5. Neu kannst du beim Bank- und Versicherungsdienstleister Baloise eine Lebensversicherung abschliessen oder Geld an einem ihrer virtuellen Bancomaten beziehen. Dafür müsst du dich nur auf dem Server von SwissHub einloggen.

«Autodiebstähle, Einbrüche, Sachbeschädigungen im Minutentakt: keine Stadt birgt so viele Gefahren wie Los Santos. Doch dieser Schauplatz der Gesetzlosigkeit wird jetzt sicherer gemacht», vermeldet die Baloise in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.

So sieht der Firmensitz von aussen aus.

Die Baloise wolle ihre Kompetenz in der wohl gefährlichsten Stadt der Welt unter Beweis stellen. Für den Abschluss einer Versicherung müssten die Spielerinnen in der Firmenzentrale in Los Santos vorbeischauen.

Filiale mit Helikopterlandeplatz

Ganz im Stil des Videogames wurde diese neben einer Lobby, einem Büro und einer Tiefgarage zusätzlich mit einem Pool, und einem Helikopterlandeplatz auf dem Dach ausgestattet.

Ein Helikopterlandeplatz gehört selbstverständlich dazu.

«Wir möchten uns auf eine humorvolle und überraschende Art und Weise präsentieren und dabei das eher verstaubte Thema Versicherungen für unser junges Publikum spielerisch erfahrbar machen», kommentiert Daniel Zangger, Head of Branding bei der Baloise, das Vorhaben.

Alle Banken und Bancomaten tragen überdies neu das Firmenlogo der Baloise.

So kannst du dir das dann in etwa vorstellen: Video: extern / rest/baloise

Das Angebot

Die virtuelle Baloise bietet ihren Kunden Fahrzeugversicherungen für Autos, Motorräder, Fahrräder, Boote sowie Flugzeuge an, durch deren Abschluss der Abschleppdienst günstiger ausfällt. Wer eine Lebens- oder Todesfallrisikoversicherung abschliesst, verliert im Fall seines virtuellen Todes nicht all sein Hab und Gut, sondern kann dies in der Baloise-Filiale abholen. Die Rechtsschutzversicherung sorgt ausserdem dafür, dass sich ein allfälliger Gefängnisaufenthalt um einen Viertel verkürzt.

Fürs Gamen bezahlt

Geführt wird die Filiale in Los Santos von einem Generalagenten und einer Generalagentin. Die virtuellen Avatare werden während der einmonatigen Startphase jeweils mittwochs bis samstags von 18 Uhr bis 22 Uhr anwesend sein.

Die Baloise-GTA-Lobby.

Wer möchte, kann ihnen dabei auf Twitch zusehen. Je nachdem, wie diese Anfangszeit verläuft, sei es ausserdem denkbar, dass die Stelle der Filialleitung in Los Santos als offizieller Job ausgeschrieben werde. (anb)