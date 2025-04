«Oblivion» bekommt eine Neuauflage und ist ab sofort erhältlich

Wie Bethesda mitteilt, wurden grosse Teile der Überarbeitung vom Entwicklerstudio Virtuos übernommen. Das Studio arbeitete bereits an Titeln wie «Dark Souls Remastered» und «Battlefield V». Bethesda selbst arbeitet laut eigenen Angaben an «The Elder Scrolls 6», dem direkten Nachfolger zu «The Elder Scrolls 5: Skyrim».

Inhaltlich bietet die neue Version alle Inhalte des 2006 erschienenen Titels inklusive aller Erweiterungen, darunter «Shivering Isles» und «Knights of the Nine». Der Preis: 54 Franken. Für zehn Franken mehr gibt es eine Digital Deluxe Edition mit weiteren Inhalten wie neuen Quests und einer bei Fans aus dem Original bekannten Pferderüstung.

«Wirklich lange Rüssel»: Heute vor 20 Jahren wurde das erste YouTube-Video hochgeladen

Monatlich nutzen täglich über 2,5 Milliarden Menschen YouTube. Das sind rund 30 Prozent der Weltbevölkerung. Als YouTube-Gründer Jawed Karim am 23. April das erste offizielle Video auf der Plattform hochlud, lag dieser Erfolg noch in weiter Ferne. «Me at the zoo» heisst der 19-sekündige Clip. Hier das Original: