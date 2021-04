Digital

Google vs. Oracle: Java-Code darf laut US-Richtern kopiert werden



Nicht nur Informatik-Studenten atmen auf: Java-Code durfte kopiert werden

Im Milliarden-Rechtsstreit um die Programmiersprache Java hat Android-Entwicklerin Google von den höchsten US-Richtern Recht bekommen.

Was ist passiert?

Google, respektive der Alphabet-Konzern, hat vor dem obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten von Amerika einen wichtigen juristischen Sieg erlangt. Dabei ging es um die weltweit genutzte Programmiersprache Java.

Den Google-Anwälten ist es gelungen, eine Klage des Softwarekonzerns Oracle wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen abzuwehren. Java gehört Oracle.

Der Supreme Court entschied am Montag in Washington, dass Google keine Rechtsverstösse begangen habe, als es Java-Code für sein mobiles Betriebssystem Android verwendete. Mit einer 6:2-Entscheidung hoben die US-Richter die Entscheidung einer unteren Instanz auf, wie die Nachrichtenagenturen in der Nacht auf Dienstag berichteten.

Um was ging es konkret?

Für Android hatte Google rund 11'000 Zeilen Software-Code der Programmiersprache Java verwendet. Oracle, das Java 2010 mit der Übernahme von Sun Microsystems gekauft hatte, hatte Google noch im selben Jahr verklagt. Google wies die Vorwürfe zurück und erklärte, dass Sun Microsystems die Nutzung von Java, das ursprünglich als offenes und kostenloses Angebot entwickelt wurde, einst begrüsst habe.

Konkret geht es in dem seit Jahren anhaltenden Rechtsstreit um Programmierschnittstellen, die ermöglichen, dass verschiedene Anwendungen zusammenarbeiten.

Warum ist das wichtig?

Oracle hat versucht, das Urheberrecht auf Programmierschnittstellen auszuweiten. Mit dem Ziel, Milliardenbeträge von Google et al. zu kassieren.

Ein solcher Schritt behindere die Innovationen, warnten Google und andere Unternehmen des Silicon Valley.

Einer der Richter am Obersten Gerichtshof, sagte, dass es der Öffentlichkeit schaden würde, wenn Oracle ein Urheberrecht auf seinen Code geltend machen könnte. Das würde die «zukünftige Kreativität neuer Programme zu einem Schloss machen, dessen Schlüssel nur Oracle» besitze.

Die höchstrichterliche Entscheidung könnte Auswirkungen auf die gesamte Softwarebranche haben, heisst es.

Was hat das mit Informatik-Studenten zu tun?

Die Programmiersprache Java wird an Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen verwendet, um Studierenden das Programmieren beizubringen. Auch im Zuge dieses Java-Einsatzes wird relativ viel Code, äh, rezykliert. 😉

