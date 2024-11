Bislang wurden grosse Android-Versionen im Herbst veröffentlicht. Das ändert sich. Screenshot: android.com

Android 16 kommt – Google zeigt neue Funktionen und verkündet Fahrplan-Änderung

Der US-Techkonzern hat eine erste Vorschau auf Android 16 veröffentlicht. Das grosse Betriebssystem-Update bringt neue Features und einen beschleunigten Aktualisierungs-Zyklus.

Marcel Horzenek / t-online

Google hat überraschend die erste Entwicklervorschau von Android 16 veröffentlicht. Damit steht fest, dass zukünftige Android-Versionen schneller verfügbar sein sollen.

Der Schritt erfolgt nur Wochen nach dem Release von Android 15 auf Pixel-Geräten, während viele Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer anderer Hersteller noch auf dieses Update warten.

Wie das Unternehmen in einem Blogeintrag mitteilt, richtet sich die erste sogenannte Developer Preview von Android 16 vorrangig an Entwickler, um ihre Apps frühzeitig an die neuen Schnittstellen anzupassen. Dennoch gibt die Vorschau bereits Einblick in einige neue Funktionen, auf die sich die User freuen können.

Was bietet Android 16?

Neue Funktionen für mehr Benutzerfreundlichkeit

Eine bedeutende Neuerung ist die eingebettete Fotoauswahl, die es ermöglicht, Fotos direkt in Apps auszuwählen, ohne ein separates Fenster zu öffnen. Dies verbessert nicht nur die Benutzerfreundlichkeit, sondern auch die Privatsphäre der Nutzer, da der Zugriff auf einzelne Fotos beschränkt werden kann.

Eine weitere Funktion ist die Unterstützung von medizinischen Daten im FHIR-Format. Mit der Health Connect App können Nutzer medizinische Daten lesen und schreiben, sofern sie ihre Zustimmung erteilen. Die Funktion ähnelt der «Apple Health» App auf iPhones und könnte neue Möglichkeiten für Gesundheits-Apps eröffnen.

Google arbeitet zudem an einer Verbesserung der Privatsphäre und könnte mit Android 16 eine lang erwartete Audio-Sharing-Funktion einführen. Diese würde es erlauben, den Ton von einem Gerät auf mehrere Bluetooth-Headsets zu verteilen – praktisch zum gemeinsamen Musikhören oder Filmeschauen unterwegs.

Zudem wird das Benachrichtigungssystem überarbeitet: Mit der neuen Funktion «Notification Cooldown» sollen Benachrichtigungen gesammelt und in Intervallen angezeigt werden, um die Uaer nicht mit einer Flut von Meldungen zu überfordern.

Wann kommt Android 16?

Google hat mit der ersten Entwicklervorschau auch einen Fahrplan für die weitere Entwicklung von Android 16 vorgestellt. Demnach soll es im Dezember 2024 eine zweite Entwicklervorschau geben, gefolgt von vier öffentlichen Beta-Versionen ab Januar 2025.

Die finale Version soll dann spätestens im Mai oder Juni erscheinen – passend zur jährlichen Entwicklerkonferenz Google I/O. Bislang wurden grosse Android-Versionen regelmässig erst im Herbst veröffentlicht. Der neue Zeitplan soll besser zum Veröffentlichungsrhythmus der Gerätehersteller passen, insbesondere zu Googles eigener Pixel-Smartphone-Reihe.

Interessierte Entwickler können die Vorschauversionen ab sofort herunterladen und testen. Reguläre Nutzer sollten von einer Installation absehen, da die Software noch instabil sein kann und nicht für den täglichen Gebrauch optimiert ist.

Erklärvideo (auf Englisch):

